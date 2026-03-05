Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія планує скасувати заборону на розміщення ядерної зброї

05 березня 2026, 21:28
Фінляндія планує скасувати заборону на розміщення ядерної зброї
Фото: korrespondent.net
Це дозволить країні повноцінно інтегруватися в систему ядерного стримування НАТО у разі війни.

Фінляндія планує скасувати законодавчу заборону на розміщення ядерної зброї, що діє з 1987 року. Це дозволить країні повноцінно інтегруватися в систему ядерного стримування НАТО у разі війни.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен, повідомляє The Straits Times. За його словами, уряд ініціював перегляд закону про ядерну енергію, який наразі суворо забороняє ввезення, зберігання та використання ядерних боєприпасів на території країни.

Хакканен наголосив, що зміни є важливими для безпеки держави як члена Альянсу. За його словами, поправка необхідна для того, щоб Фінляндія могла здійснювати військову оборону як частина НАТО та повною мірою користуватися перевагами стримування і колективної оборони.

Такий крок наближає Фінляндію до підходу її північних сусідів — Швеції, Норвегії та Данії. Ці країни не розміщують ядерну зброю у мирний час, однак не обмежують себе законодавчими заборонами на випадок збройного конфлікту.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив, що подібний підхід діє і в його країні. За його словами, у разі суттєвої зміни безпекової ситуації формулювання про відсутність ядерної зброї може не застосовуватися.

Водночас на тлі російської агресії про посилення ядерної співпраці оголосили Франція та Німеччина. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна збільшить свій ядерний арсенал і може дозволити європейським партнерам розміщувати французькі бойові літаки для місій стримування.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав заяву Макрона, зазначивши, що оновлення французької ядерної доктрини ускладнить для росії оцінку можливостей європейського стримування та оборони.

Водночас він наголосив, що ключовою гарантією безпеки Європи залишається ядерна «парасолька» Сполучених Штатів Америки.

За словами Рютте, попри дискусії щодо ролі США у безпеці Європи, зокрема після заяв президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, він не має сумнівів у відданості Вашингтона Альянсу та забезпеченню безпеки європейських союзників.

