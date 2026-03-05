Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп у приватних розмовах називає Стармера "невдахою"

05 березня 2026, 21:53
Трамп у приватних розмовах називає Стармера
Фото: apnews.com
Критика з боку Трампа стосується не лише зовнішньої політики Британії, а й її внутрішніх рішень.

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах почав називати прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера "невдахою". Напруження між двома лідерами зросло через розбіжності щодо війни з Іраном і ситуації навколо островів Чагос.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними джерел видання, американський президент використав принизливе визначення під час приватної вечері з друзями. Це свідчить про різку зміну риторики, адже раніше Трамп називав британського прем’єра "переможцем".

"Трамп почав називати Стармера невдахою. Він сказав це на вечері з друзями. Він просто вважає, що в Стармера більше немає майбутнього", — повідомило джерело видання.

Однією з головних причин загострення відносин стала відмова Лондона оперативно дозволити використання американської військової бази Дієго-Гарсія для ударів по Ірану.

Трамп також публічно розкритикував британського прем’єра, порівнявши його з історичним лідером Великої Британії не на користь Стармера.

"Ми маємо справу не з Вінстоном Черчиллем", — заявив президент США, додавши, що нинішній прем’єр "руйнує стосунки".

Критика з боку Трампа стосується не лише зовнішньої політики Британії, а й її внутрішніх рішень.

Зокрема, американський президент назвав "жахливою" імміграційну та енергетичну політику уряду у Лондоні. Водночас ще кілька місяців тому він позитивно висловлювався про британського прем’єра, хвалив його "гарний акцент" та називав "дуже жорстким переговірником".

Окремим подразником для Вашингтона стало рішення уряду Стармера передати суверенітет над островами Чагос Маврикію.

Трамп розкритикував цей крок, назвавши його "дуже пробудженим" (woke), і заявив, що таке рішення створило додаткові логістичні труднощі для американських військово-повітряних сил.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Близькому Сході розпочалася наземна операція проти Ірану. На цьому тлі Дональд Трамп зробив жорстку заяву, пообіцявши, що після Тегерана наступна ціль США "також впаде".

Водночас у Європі зростає занепокоєння через можливу ескалацію конфлікту. У ЄС попередили про ризик виснаження ресурсів, а в НАТО не виключили можливість застосування 5-ї статті про колективну оборону у разі прямої загрози Альянсу.

Також повідомлялося, що Велика Британія розглядає варіанти підтримки операції США, однак це питання викликало серйозні дискусії всередині британського уряду.

СШАІранДональд ТрампБританіяКір Стармер

