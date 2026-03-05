Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС звернеться до міжнародних партнерів за додатковим фінансуванням для України

05 березня 2026, 20:21
ЄС проситиме міжнародних партнерів про додаткове фінансування для України через ризик дефіциту коштів у п’ятий рік війни.

Європейський Союз планує звернутися до міжнародних партнерів із проханням надати додаткові фінансові ресурси Україні, яка ризикує залишитися без коштів на п’ятий рік повномасштабної війни з росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, лідери ЄС закликатимуть до "активізації взаємодії з третіми країнами", щоб покрити розрив у 30 мільярдів євро. Саміт відбудеться в Брюсселі наприкінці березня.

У грудні минулого року ЄС погодив кредитну допомогу Києву на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Планувалося фінансувати її через спільні запозичення, після того як кілька держав-членів виступили проти використання заморожених активів російського центробанку для забезпечення позики.

Проте пакет досі не профінансовано через суперечки між країнами. Минулого місяця Угорщина наклала вето на допомогу через конфлікт щодо нафтопроводу "Дружба". Київ заперечує претензії Будапешта.

За інформацією Bloomberg, якщо перший транш пакету ЄС не надійде до початку квітня, Україна може залишитися без фінансування. Деякі держави запропонували створити спільну місію зі встановлення фактів за участю угорських та словацьких експертів для вирішення спору.

"Ми домовилися надати Україні позику в розмірі 90 мільярдів євро, і ми повинні її виконати", — заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас. Вона додала, що прорваний трубопровід не має ставати перешкодою для оборони України.

ЄС також звернувся до інших країн, зокрема членів G7, з проханням надати перехідне фінансування для покриття потреб України. Тема буде обговорюватися у квітні на зустрічі міністрів фінансів під час засідання МВФ.

Фінансові труднощі ускладнюють постачання України військовим обладнанням, включно з системами протиповітряної оборони. Джерела зазначають, що конфлікт на Близькому Сході впливає на запаси озброєнь США, що потенційно зменшує їхню доступність для України.

кредитУгорщинавійнаЄвросоюздопомога Україні

