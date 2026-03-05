Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США дозволили будівництво малого ядерного реактора за підтримки Білла Гейтса

05 березня 2026, 18:11
Фото: WordPress
Компанію TerraPower підтримує Білл Гейтс.

Американський регулятор у сфері ядерної енергетики дозволив будівництво малого ядерного реактора компанії TerraPower у штаті Вайомінг. Це перший за майже десять років дозвіл на комерційний реактор у США і перший проєкт, який працюватиме на спеціальному паливі з більш збагаченого урану.

Про це повідомляє видання Reuters.

Дозвіл видала Комісія з ядерного регулювання США. Реактор потужністю 345 мегаватів планують побудувати в місті Кеммерер на заході штату. Очікується, що станція почне працювати на початку 2030-х років.

Компанію TerraPower підтримує Білл Гейтс. У компанії повідомили, що будівництво можуть розпочати вже найближчими тижнями. Заявку на ліцензію для запуску реактора планують подати наприкінці 2027 року або на початку 2028 року.

За даними регулятора, на станції також передбачена система накопичення енергії, яка тимчасово дозволятиме збільшувати потужність до 500 мегаватів. Для порівняння, великі сучасні реактори зазвичай мають потужність близько 1 гігавата, тобто приблизно 1000 мегаватів.

Минулого року президент США Дональд Трамп підписав укази, спрямовані на прискорення видачі дозволів для ядерних проєктів. Він хоче збільшити потужності атомної енергетики в країні в чотири рази — до 400 гігаватів до 2050 року. Регулятор завершив технічну перевірку проєкту TerraPower менш ніж за 18 місяців.

Прихильники малих модульних реакторів, зокрема типу Natrium, вважають, що їх зможуть виготовляти на заводах і доставляти на місце будівництва. Це може зменшити витрати на будівництво. Критики кажуть, що такі реактори можуть залишатися дорогими, бо не досягнуть економії масштабу, як великі станції.

Реактор Natrium працюватиме на паливі під назвою HALEU — це низькозбагачений уран із підвищеним вмістом ізотопу. Розробники стверджують, що таке паливо дозволяє ефективніше використовувати реактор. Рівень збагачення такого урану може сягати майже 20%, тоді як у більшості нинішніх реакторів використовують уран із рівнем близько 5%.

Раніше таке паливо переважно виробляли в рф. У січні Міністерство енергетики США виділило по 900 мільйонів доларів двом американським компаніям — American Centrifuge Operating, дочірній структурі Centrus Energy, і компанії General Matter, яку підтримує підприємець Пітер Тіль. Гроші мають піти на розвиток виробництва HALEU у США.

