США ліквідували іранського лідера, який готував замах на Трампа – Пентагон

Операція відбулася у вівторок, 3 березня.

США ліквідували лідера іранського підрозділу, який готував замах на президента Дональда Трампа.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

За словами очільника Пентагону, американським військовим вдалося вистежити та знищити організатора ймовірного замаху. Гегсет наголосив, що хоча Іран намагався вбити Дональда Трампа, "останнє слово залишилося за президентом".

Водночас міністр зауважив, що ліквідація цієї особи не була основною метою масштабної військової операції США проти Ірану.

"Про це ніколи не згадував ані президент, ані хтось інший. Я та інші переконалися, що ті, хто був відповідальний за це, зрештою потрапили до списку цілей", - підкреслив Гегсет.

Наразі ім'я ліквідованого лідера підрозділу не розголошується.