На саміті в Туреччині НАТО зосередиться на дронах та військових технологіях — Bloomberg

05 березня 2026, 16:21
На саміті в Туреччині НАТО зосередиться на дронах та військових технологіях — Bloomberg
Фото: Пресслужба ПА НАТО
Торік країни Альянсу зобов'язалися збільшити витрати на оборону.

На липневому саміті НАТО в Туреччині Альянс планує зосередитися не лише на збільшенні оборонних витрат, а й на інвестиціях у сучасні військові технології.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представників організації.

Під час зустрічі лідерів країн НАТО в Анкарі 7–8 липня основну увагу приділять розвитку безпілотних систем, технологій на основі штучного інтелекту та інших інновацій, які визначають сучасну війну. Також на полях саміту планують провести форум за участю оборонних компаній.

Європейські союзники намагатимуться показати прогрес у досягненні цілі витрачати 5% ВВП на оборону, тоді як США наполягають, щоб Європа взяла на себе більшу частину відповідальності за колективну безпеку.

Водночас Іспанія та Чехія відмовилися виконувати вимоги президента США Дональда Трампа щодо оборонних витрат, що створює напруження всередині Альянсу.

У НАТО зазначають, що повномасштабна війна росії проти України показала важливість нових технологій на полі бою — зокрема дронів, супутникових систем і сучасної логістики. Тому країни Альянсу планують активніше інвестувати у ці напрямки, щоб швидше модернізувати свої збройні сили.

