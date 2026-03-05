Китай зупиняє експорт бензину і дизелю через війну в Ірані

Заборона не поширюватиметься на постачання пального до Гонконгу та Макао.

Уряд Китаю наказав провідним нафтопереробним компаніям країни призупинити експорт дизельного палива та бензину. Ескалація конфлікту в Перській затоці перешкоджає постачанню нафти на підприємства.

За даними джерел журналістів, чиновники з Національної комісії з розвитку і реформ Китаю – головного органу з планування економіки країни - закликали до тимчасового припинення поставок нафтопродуктів, яке має розпочатися негайно.

"Під час зустрічі на початку цього тижня нафтопереробникам було наказано припинити укладення нових контрактів і домовитися про скасування вже узгоджених поставок", - додали співрозмовники журналістів.