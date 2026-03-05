Китай зупиняє експорт бензину і дизелю через війну в Ірані
05 березня 2026, 14:33
Фото: з вільного доступу
Заборона не поширюватиметься на постачання пального до Гонконгу та Макао.
Уряд Китаю наказав провідним нафтопереробним компаніям країни призупинити експорт дизельного палива та бензину. Ескалація конфлікту в Перській затоці перешкоджає постачанню нафти на підприємства.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними джерел журналістів, чиновники з Національної комісії з розвитку і реформ Китаю – головного органу з планування економіки країни - закликали до тимчасового припинення поставок нафтопродуктів, яке має розпочатися негайно.
"Під час зустрічі на початку цього тижня нафтопереробникам було наказано припинити укладення нових контрактів і домовитися про скасування вже узгоджених поставок", - додали співрозмовники журналістів.
При цьому заборона не поширюватиметься на постачання пального до Гонконгу та Макао. Bloomberg зазначає, що китайські компанії PetroChina Co., Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group і приватна нафтова компанія Zhejiang Petrochemical Co. експортують бензин та дизель в межах виділених Міністерство торгівлі Китая квот.
Разом з тим, за оцінками Bloomberg, величезний нафтопереробний сектор Піднебесної, переважно, задовольняє внутрішній попит.