Іран атакував дронами Азербайджан

Баку викликає іранського посла.

Азербайджан звинуватив Іран в атаці безпілотниками на об’єкти в Нахічевані.

Баку заявило, що Іран запустив зі своєї території щонайменше два безпілотники вдень 5 березня.

Один дрон упав на будівлю термінала аеропорту в Нахічевані, інший — біля будівлі школи в селі Шекерабад. Унаслідок цього постраждали двоє цивільних.

Нахічевань — автономний ексклав Азербайджану, відділений територією Вірменії. Їх, зокрема, сполучає дорога, що проходить через Іран.