Іран атакував дронами Азербайджан
05 березня 2026, 12:07
Фото: 1news.az
Баку викликає іранського посла.
Азербайджан звинуватив Іран в атаці безпілотниками на об’єкти в Нахічевані.
Про це пише APA.
Баку заявило, що Іран запустив зі своєї території щонайменше два безпілотники вдень 5 березня.
Один дрон упав на будівлю термінала аеропорту в Нахічевані, інший — біля будівлі школи в селі Шекерабад. Унаслідок цього постраждали двоє цивільних.
Нахічевань — автономний ексклав Азербайджану, відділений територією Вірменії. Їх, зокрема, сполучає дорога, що проходить через Іран.
"Ми рішуче засуджуємо ці атаки. Цей напад на територію Азербайджану суперечить нормам та принципам міжнародного права та сприяє зростанню напруженості в регіоні", — заявило Міністерство закордонних справ Азербайджану.
Баку викликало до МЗС іранського посла та вимагає, щоб Іран прояснив це питання та запобігав повторенню подібних випадків у майбутньому.
"Азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", — заявили в МЗС.