росія візьме участь у Венеційській бієнале вперше з 2022 року

05 березня 2026, 10:31
росія візьме участь у Венеційській бієнале вперше з 2022 року
Фото: jijour.com
Організатори виставки зазначили, що "La Biennale di Venezia не обирає, хто бере участь, а хто ні; це вирішують самі країни".
На 61-й Венеційській бієнале вперше з початку повномасштабної війни проти України відкриють російський павільйон. 
 
Про це йдеться на сайті бієнале. 
 
Представники рф на виставці презентують проєкт, під назвою The Tree Is Rooted In the Sky ("Дерево вкорінене в небі"). Колишній міністр культури рф Михайло Швидкой у коментарі ARTnews заявив, що російський проєкт зосереджений на тому, що "політика існує в тимчасових вимірах, тоді як культури спілкуються у вічності".
 
Він також зазначив, що росія "не покидала виставку", як і сам павільйон, який належить рф, був присутній. У 2022 році російський павільйон був закритий, а у 2024 році його під користування передали представникам Болівії.
 
"Сама присутність нашого павільйону означає присутність нашої країни в культурному просторі Венеції. Тому ми нікуди не поїхали, і ми не “повертаємося”. Ми просто шукаємо нові форми творчої діяльності в нинішніх умовах", — заявив Швидкой.
 
У коментарі для видання організатори виставки зазначили, що "La Biennale di Venezia не обирає, хто бере участь, а хто ні; це вирішують самі країни". 
 
У 2022 році російські художники Кирило Савченков та Олександра Сухарєва разом із литовським куратором Раймундасом Малашаускасом відмовилися від участі у Венеційській бієнале через війну в Україні, назвавши її "політично та емоційно нестерпною". 
 
Раніше понад 23 тисячі діячів культури підписали відкритий лист до Венеційської бієнале із закликом відмовитися від національного павільйону Ізраїлю у 2024 році. Також вони звинуватили організаторів у "подвійних стандартах", оскільки ті беззаперечно підтримали Україну та заборонили російський павільйон, але не зробили те ж саме щодо ізраїльського.

 

