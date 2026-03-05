росія візьме участь у Венеційській бієнале вперше з 2022 року

На 61-й Венеційській бієнале вперше з початку повномасштабної війни проти України відкриють російський павільйон.

Він також зазначив, що росія "не покидала виставку", як і сам павільйон, який належить рф, був присутній. У 2022 році російський павільйон був закритий, а у 2024 році його під користування передали представникам Болівії.

"Сама присутність нашого павільйону означає присутність нашої країни в культурному просторі Венеції. Тому ми нікуди не поїхали, і ми не “повертаємося”. Ми просто шукаємо нові форми творчої діяльності в нинішніх умовах", — заявив Швидкой.

У коментарі для видання організатори виставки зазначили, що "La Biennale di Venezia не обирає, хто бере участь, а хто ні; це вирішують самі країни".

У 2022 році російські художники Кирило Савченков та Олександра Сухарєва разом із литовським куратором Раймундасом Малашаускасом відмовилися від участі у Венеційській бієнале через війну в Україні, назвавши її "політично та емоційно нестерпною".