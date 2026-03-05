рф вдарила по цивільному судну в акваторії Чорного моря

Постраждали члени екіпажу.

Увечері 4 березня російські війська атакували безпілотником судно під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Людей із судна евакуювали, а постраждалим надали допомогу.