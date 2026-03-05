рф вдарила по цивільному судну в акваторії Чорного моря
05 березня 2026, 10:57
Постраждали члени екіпажу.
Увечері 4 березня російські війська атакували безпілотником судно під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Людей із судна евакуювали, а постраждалим надали допомогу.
У ніч проти 5 березня росія запустила по Україні 155 ударних БпЛА. Під атакою, зокрема, був південь Одещини. Унаслідок обстрілу сталася пожежа на території бази відпочинку, яка не працює.