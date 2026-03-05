Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський готовий обміняти перехоплювачі Shahed на Patriot

05 березня 2026, 11:55
Зеленський готовий обміняти перехоплювачі Shahed на Patriot
Володимир Зеленський
Глава держави підтвердив, що Україна відкрита до обміну технологіями і зброєю з партнерами.
Якщо війна проти Ірану затягнеться, США можуть зменшити постачання протиповітряної оборони, зокрема ракет для ППО для України.
 
Про це повідомив глава Української держави Володимир Зеленський в інтерв'ю Rai Italia.
 
Він побоюється, що Штати можуть обмежити постачання ракет-перехоплювачів PAC‑2 і PAC‑3 для зенітних ракетних систем Patriot.
 
"У разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України. Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні й непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у зв'язку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе й союзників", – зазначив Зеленський.
 
Президент також поінформував, що Україні надходять запити від партнерів із Близького Сходу, а також від Європи і США щодо надання експертизи в боротьбі з іранськими дронами-камікадзе Shahed, які застосовують проти цивільних об'єктів. Водночас Зеленський нагадав, що в самій Україні триває війна і країна має дефіцит ракет PAC‑2 і PAC‑3 для Patriot. За його словами, навіть великі запаси цих ракет не дають можливості повністю нейтралізувати сотні чи тисячі дронових атак, тому союзникам потрібні дрони-перехоплювачі, якими володіє Україна.
 
"Їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього", – наголосив глава держави.
 
Він додав, що в нинішніх умовах Іран навряд чи може постачати зброю рф як раніше, однак москва й далі самостійно виробляє озброєння за отриманими раніше ліцензіями.

 

