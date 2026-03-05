Зеленський готовий обміняти перехоплювачі Shahed на Patriot

Якщо війна проти Ірану затягнеться, США можуть зменшити постачання протиповітряної оборони, зокрема ракет для ППО для України.

Він побоюється, що Штати можуть обмежити постачання ракет-перехоплювачів PAC‑2 і PAC‑3 для зенітних ракетних систем Patriot.

"У разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України. Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні й непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у зв'язку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе й союзників", – зазначив Зеленський.

Президент також поінформував, що Україні надходять запити від партнерів із Близького Сходу, а також від Європи і США щодо надання експертизи в боротьбі з іранськими дронами-камікадзе Shahed, які застосовують проти цивільних об'єктів. Водночас Зеленський нагадав, що в самій Україні триває війна і країна має дефіцит ракет PAC‑2 і PAC‑3 для Patriot. За його словами, навіть великі запаси цих ракет не дають можливості повністю нейтралізувати сотні чи тисячі дронових атак, тому союзникам потрібні дрони-перехоплювачі, якими володіє Україна.

"Їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього", – наголосив глава держави.

Він додав, що в нинішніх умовах Іран навряд чи може постачати зброю рф як раніше, однак москва й далі самостійно виробляє озброєння за отриманими раніше ліцензіями.