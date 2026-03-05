У Польщі затримали понад 90 українців, які були в розшуку
05 березня 2026, 11:33
Фото: X / Polska Policja
Поліція заявила, що майже 26 тисяч офіцерів брали участь у загальнонаціональній операції, спрямованій проти людей, які переховувалися від правоохоронних органів.
У Польщі під час спільної спецоперації поліції та прикордонників затримали 147 іноземців, які перебували на території країни незаконно. Серед затриманих — 91 українець.
Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ, прикордонна служба та поліція Польщі.
Загалом правоохоронці затримали 1944 людини, яких розшукують за ордерами на арешт або судовими рішеннями, з них 147 — це іноземці, яких розшукує польська влада.
Серед них — 91 українець, 14 грузинів, вісім білорусів, троє молдаван та двоє росіян, а також 29 людей з інших країн, повідомила поліція. Прикордонна служба заявила, що майже у 110 випадках було розпочато провадження, щоб зобов'язати іноземців залишити країну через незаконне проживання. У понад 20 випадках процедури повернення були розпочаті на тій підставі, що затримані становили загрозу державній безпеці.
Очільник МВС заявив, що правоохоронці провели майже 1800 перевірок, щоб підтвердити законність перебування іноземців у Польщі.
У поліції зазначили, що під час трьох попередніх загальнонаціональних операцій у 2025 році правоохоронці затримали загалом 4766 людей, серед яких було 515 іноземців.