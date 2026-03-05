У Польщі затримали понад 90 українців, які були в розшуку

Поліція заявила, що майже 26 тисяч офіцерів брали участь у загальнонаціональній операції, спрямованій проти людей, які переховувалися від правоохоронних органів.

У Польщі під час спільної спецоперації поліції та прикордонників затримали 147 іноземців, які перебували на території країни незаконно. Серед затриманих — 91 українець.

Загалом правоохоронці затримали 1944 людини, яких розшукують за ордерами на арешт або судовими рішеннями, з них 147 — це іноземці, яких розшукує польська влада.

Серед них — 91 українець, 14 грузинів, вісім білорусів, троє молдаван та двоє росіян, а також 29 людей з інших країн, повідомила поліція. Прикордонна служба заявила, що майже у 110 випадках було розпочато провадження, щоб зобов'язати іноземців залишити країну через незаконне проживання. У понад 20 випадках процедури повернення були розпочаті на тій підставі, що затримані становили загрозу державній безпеці.