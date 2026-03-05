Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі затримали понад 90 українців, які були в розшуку

05 березня 2026, 11:33
У Польщі затримали понад 90 українців, які були в розшуку
Фото: X / Polska Policja
Поліція заявила, що майже 26 тисяч офіцерів брали участь у загальнонаціональній операції, спрямованій проти людей, які переховувалися від правоохоронних органів.

У Польщі під час спільної спецоперації поліції та прикордонників затримали 147 іноземців, які перебували на території країни незаконно. Серед затриманих — 91 українець.

 
Поліція заявила, що майже 26 тисяч офіцерів брали участь у загальнонаціональній операції, спрямованій проти людей, які переховувалися від правоохоронних органів.
 
Загалом правоохоронці затримали 1944 людини, яких розшукують за ордерами на арешт або судовими рішеннями, з них 147 — це іноземці, яких розшукує польська влада.
 
Серед них — 91 українець, 14 грузинів, вісім білорусів, троє молдаван та двоє росіян, а також 29 людей з інших країн, повідомила поліція. Прикордонна служба заявила, що майже у 110 випадках було розпочато провадження, щоб зобов'язати іноземців залишити країну через незаконне проживання. У понад 20 випадках процедури повернення були розпочаті на тій підставі, що затримані становили загрозу державній безпеці.
 
Очільник МВС заявив, що правоохоронці провели майже 1800 перевірок, щоб підтвердити законність перебування іноземців у Польщі.
 
У поліції зазначили, що під час трьох попередніх загальнонаціональних операцій у 2025 році правоохоронці затримали загалом 4766 людей, серед яких було 515 іноземців.

 

війна в Україніросія окупантиПольща

Останні матеріали

путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється