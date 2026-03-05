Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Білому домі заявили, що Іспанія погодилася на військову співпрацю

05 березня 2026, 09:53
У Білому домі заявили, що Іспанія погодилася на військову співпрацю
Фото: DW
Мадрид заперечує.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Іспанія погодилася співпрацювати з американськими військовими щодо операції проти Ірану після того, як президент Дональд Трамп пригрозив розірвати торговельні відносини з Мадридом. У МЗС Іспанії заперечують це.
 
Про це Лівітт сказала на пресконференції в Білому домі.
 
Напередодні президент США Дональд Трамп наказав "припинити всі відносини" з Іспанією, бо вона не дозволила використовувати свої військові бази для ударів на Близькому Сході. Лівітт повідомила, що після заяви Трампа Іспанія змінила свою думку й погодилася на військову співпрацю.
 
"Я думаю, що вчора вони чітко почули послання президента Трампа. Вони погодилися співпрацювати з американськими військовими", — стверджувала прессекретарка.
 
Водночас, як пише El Mundo, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес спростував твердження про співпрацю та заявив, що не має уявлення, звідки Лівітт узяла цю інформацію.
 
"Я категорично заперечую це. Позиція Іспанії щодо війни на Близькому Сході, щодо нападу на Іран, щодо використання наших баз не змінилася…" — заявив міністр.
 
Глава МЗС додав, що Мадрид зобов'язаний залишатися осторонь від "військової операції, яка проводиться з порушенням міжнародного права".

 

війна в Українібілий дімросія окупанти

Останні матеріали

Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється