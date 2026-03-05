У Білому домі заявили, що Іспанія погодилася на військову співпрацю

Мадрид заперечує.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Іспанія погодилася співпрацювати з американськими військовими щодо операції проти Ірану після того, як президент Дональд Трамп пригрозив розірвати торговельні відносини з Мадридом. У МЗС Іспанії заперечують це.

Про це Лівітт сказала на пресконференції в Білому домі.

Напередодні президент США Дональд Трамп наказав "припинити всі відносини" з Іспанією, бо вона не дозволила використовувати свої військові бази для ударів на Близькому Сході. Лівітт повідомила, що після заяви Трампа Іспанія змінила свою думку й погодилася на військову співпрацю.