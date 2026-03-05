У Білому домі заявили, що Іспанія погодилася на військову співпрацю
05 березня 2026, 09:53
Фото: DW
Мадрид заперечує.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Іспанія погодилася співпрацювати з американськими військовими щодо операції проти Ірану після того, як президент Дональд Трамп пригрозив розірвати торговельні відносини з Мадридом. У МЗС Іспанії заперечують це.
Про це Лівітт сказала на пресконференції в Білому домі.
Напередодні президент США Дональд Трамп наказав "припинити всі відносини" з Іспанією, бо вона не дозволила використовувати свої військові бази для ударів на Близькому Сході. Лівітт повідомила, що після заяви Трампа Іспанія змінила свою думку й погодилася на військову співпрацю.
"Я думаю, що вчора вони чітко почули послання президента Трампа. Вони погодилися співпрацювати з американськими військовими", — стверджувала прессекретарка.
Водночас, як пише El Mundo, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес спростував твердження про співпрацю та заявив, що не має уявлення, звідки Лівітт узяла цю інформацію.
"Я категорично заперечую це. Позиція Іспанії щодо війни на Близькому Сході, щодо нападу на Іран, щодо використання наших баз не змінилася…" — заявив міністр.
Глава МЗС додав, що Мадрид зобов'язаний залишатися осторонь від "військової операції, яка проводиться з порушенням міжнародного права".