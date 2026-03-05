Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Генпрокурорку США викликали свідчити у справі Епштейна

05 березня 2026, 08:33
Генпрокурорку США викликали свідчити у справі Епштейна
Фото: EPA/UPG
Навіть республіканці не задоволені обсягом оприлюднених документів, вимагаючи повного розкриття правди.
Комітет з нагляду Конгресу США після допитів Білла та Гілларі Клінтон у справі Джеффрі Епштейна викликав на слухання для свідчення генеральну прокурорку Сполучених Штатів, близьку соратницю Дональда Трампа Пем Бонді.
 
Про це пише BBC.
 
Очільниця департаменту юстиції має пояснити конгресменам, чому відомство не виконало поставлене перед ним на законодавчому рівні завдання опублікувати усі файли, пов'язані з діяльністю колишнього фінансиста, який виявився педофілом та творцем імперії постачання неповнолітніх дівчат для проституції.
 
Бонді також має надати відповідь на запитання, як у департаменті юстиції допустили під час цензурування потрапляння імен жертв до мільйонів сторінок документів, викладених у вільний доступ. Натомість деякі з даних, які не є конфіденційними, навпаки були вилучені.
 
Виклик генпрокурорки ініціювала представниця Республіканської партії Ненсі Мейс, яка вказувала на відсутність у файлах Ептейна численних аудіо та відео-матеріалів, які мали б пролити більше світла на "найбільше приховування злочину в історії Америки". 

 

