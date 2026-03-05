Генпрокурорку США викликали свідчити у справі Епштейна

Навіть республіканці не задоволені обсягом оприлюднених документів, вимагаючи повного розкриття правди.

Комітет з нагляду Конгресу США після допитів Білла та Гілларі Клінтон у справі Джеффрі Епштейна викликав на слухання для свідчення генеральну прокурорку Сполучених Штатів, близьку соратницю Дональда Трампа Пем Бонді.

Очільниця департаменту юстиції має пояснити конгресменам, чому відомство не виконало поставлене перед ним на законодавчому рівні завдання опублікувати усі файли, пов'язані з діяльністю колишнього фінансиста, який виявився педофілом та творцем імперії постачання неповнолітніх дівчат для проституції.