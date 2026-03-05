Польща обмежить польоти над східною частиною країни на три місяці

Польща з 10 березня до 9 червня запроваджує обмеження повітряного руху в східній частині країни вздовж кордонів із Білоруссю та Україною. Відповідне рішення ухвалила Польська агенція аеронавігаційного обслуговування (PAŻP) з метою підвищення безпеки держави.

Зона обмежень охоплює повітряний простір від рівня землі до висоти 3 км, тому пасажирські літаки, які літають на більших висотах, не потрапляють під заборону. Повна заборона польотів діятиме від заходу до сходу сонця, за винятком військових літаків і злетів й посадок, погоджених із Центром повітряних операцій.

Удень обмеження не стосуються пілотованих повітряних суден, які мають план польоту, справний транспондер і підтримують зв'язок із контролюючим органом, військових літаків та цивільних безпілотників за умови дотримання зон ідентифікації протиповітряної оборони білорусі та України.

Після координації з Центром повітряних операцій можливі також польоти державної та санітарної авіації для надання допомоги у надзвичайних ситуаціях, катастрофах або для захисту критичної інфраструктури.

PAŻP нагадує, що вхід у активну зону без дотримання встановлених умов є порушенням авіаційного законодавства. Обмеження введено для збереження безпеки держави.