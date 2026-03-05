На півдні росії масована атака безпілотників
05 березня 2026, 09:09
Фото: Укрінформ
Головною ціллю удару, за попередніми даними, є Саратовський нафтопереробний завод.
Низка російських регіонів у ніч на 5 березня перебувають під масованим обстрілом невідомими безпілотниками.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
План "Ковьор", який передбачає припинення обслуговування рейсів та посадку усіх літаків в зоні небезпеки, було запроваджено одразу в 10 російських аеропортах: Владикавказ, Краснодар, Грозний, Магас, Пенза, Саратов, Волгоград, Сочі, Ульяновськ і Самара.
Попередньо головною метою атаки є ураження Саратовського нафтопереробного заводу, який належить компанії "Роснєфть".