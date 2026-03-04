путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. "Томагавк" і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон

Колумніст американського видання Bloomberg Марк Чемпіон наголошує, що поки американські військові кораблі завдають ударів по іранських ракетних об'єктах, росія тихо пожинає плоди чужого конфлікту. Виснаження американських запасів зброї, зростання світових цін на нафту та відволікання розвідувальних ресурсів від України – усе це грає на руку Кремлю в момент, коли російська армія і без того перебуває під дедалі більшим тиском на полі бою. Чим довше триватиме іранська кампанія, тим менше шансів у Києва отримати необхідну зброю та підтримку і тим більше важелів впливу матиме путін на будь-яких майбутніх мирних переговорах.

Американські військові кораблі завдають ударів по Ірану ракетами "Томагавк", намагаючись знищити ракетні пускові установки та заводи, на які Тегеран покладається для удару у відповідь. Розрахунок простий: знищувати боєголовки на землі набагато дешевше, безпечніше та ефективніше, ніж у повітрі, пише Марк Чемпіон у колонці для Bloomberg.

За його словами, це той самий розрахунок, який кілька місяців тому спонукав президента України Володимира Зеленського домагатися від США ракет "Томагавк". Він також хотів застосовувати їх проти ракетних пускових установок і заводів – у його випадку російських, які щоночі атакують країну та виснажують запаси американських перехоплювачів Patriot, необхідних для їх перехоплення. Але темпи ударів США в районі Перської затоки з кожною годиною роблять такі поставки до Києва дедалі менш імовірними.

Томагавки привабливі дальністю (до 2 500 кілометрів) і можливістю доставити потужну бойову частину масою близько 450 кілограмів, але завжди були складним запитом. Це пов'язано і з технічними обмеженнями, і з дефіцитом ракет. Україна не має військово-морського флоту, а США мають лише кілька наземних пускових установок, які Україні знадобилися б для запуску. Водночас США мають власні потреби в "Томагавках": вони відіграватимуть важливу роль у будь-якому конфлікті з Китаєм щодо Тайваню або Південно-Китайського моря.

Проте, зауважує Чемпіон, згасання сподівань України на "Томагавк" є символом ширшої істини: росія вже є очевидним бенефіціаром рішення президента Дональда Трампа розпочати війну з Іраном. І ця вигода ,зростатиме, чим довше триватиме конфлікт.

Операція тривалістю чотири-п'ять тижнів, яку американський президент зараз вважає можливою, істотно вичерпає запаси ракет США – як наступальних, так і оборонних, а також призведе до зростання світових цін на нафту та природний газ, від яких залежить російська економіка і військовий бюджет. Будь-яке тривале закриття Ормузької протоки або знищення потужностей з експорту нафти і газу з Перської затоки також може оживити ринок санкціонованих російських енергоносіїв. Танкери, які ходять із повними вантажами непроданої нафти відтоді, як США змусили Індію скоротити закупівлі в Москви, ймовірно, знайдуть покупців.

Водночас, зауважує Марк Чемпіон, для підтримки високоінтенсивної повітряної кампанії двох авіаносних ударних груп потрібні значні розвідувальні ресурси – від повітряної розвідки до аналізу супутникових даних у реальному часі. Це теж обмежені ресурси США, які критично важливі для оборони України і які, ймовірно, спрямують на інші напрямки, якщо удари по Ірану триватимуть.

З огляду на це, переконаний колумніст Bloomberg, війна Трампа з Іраном не могла бути більш сприятливою для Кремля і більш несприятливою для Києва.

На думку Марка Чемпіона, це може не одразу бути очевидним. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та його Корпус вартових ісламської революції підтримували путіна від самого початку його вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Вони постачали росії необхідні боєприпаси, а також десятки, якщо не сотні тисяч дронів і ліцензію на самостійне виробництво.

На думку автора, якщо Тегеран опиниться під впливом США, це буде довгостроковою стратегічною втратою для Кремля – не кажучи вже про те, що це буде прикро. Іран прийшов на допомогу путіну, коли той потребував підтримки у війні проти України, але тепер, коли Тегерану потрібна взаємність у війні, яка для нього є не вибором, а питанням виживання, Москва, здається, мало що може або хоче зробити.

Але ці проблеми, вважає колумніст, бліднуть перед головним: чи досягне путін успіху в Україні та чи зможе закрити свої короткострокові бюджетні потреби. Нездатність захистити союзників – від Хаменеї в Ірані до Башара Асада в Сирії та Ніколаса Мадуро у Венесуелі – є лише симптомом нездатності конкурувати з великими державами, яку путін намагається подолати своїм вторгненням в Україну.

Останнім часом військові дії росії в Україні зазнають серйозних труднощів. Її прогрес на полі бою сповільнюється, навіть попри зростання втрат серед особового складу. Звісно, путін досі має більше військ, які він може дозволити собі втратити, ніж Україна, яка є набагато меншою і виснаженою. Проте співвідношення російських втрат до здобутої території стає нестерпним.

Це стає ще очевиднішим після того, як втрата росією неофіційного доступу до мережі супутникового зв'язку Starlink Ілона Маска позбавила передові російські підрозділи, які її використовували, можливості підтримувати ті повільні просування, на які спиралися російські сухопутні війська. Україна змогла переломити ситуацію в окремих районах фронту. Водночас російська економіка та державний бюджет зараз перебувають під дедалі більшим тиском через чотири роки надмірних запозичень для фінансування війни; пересічні росіяни починають відчувати труднощі.

Як зазначає Марк Чемпіон, путіну допоміг би стрибок світових цін на нафту. Так само – будь-яке зниження доступності американських ракет і перехоплювачів або, ще краще, усвідомлення в Білому домі, що після Ірану США потрібне перемир'я в Україні, незалежно від його умов. Будь-який тиск, який путін міг відчувати, аби піти на поступки заради тривалого мирного врегулювання, зник би.

Марк Чемпіон пише, що рано чи пізно Трамп і його радники з питань безпеки мають почати зважувати, чи можна ще щось виграти від тривалої війни з іранським супротивником, який уже втратив значну частину своєї сили, на тлі виснаження власних спроможностей, які можуть знадобитися США для стримування набагато небезпечніших потенційних викликів як з боку Москви, так і з боку Пекіна. Він нагадує, що застосування ракети "Томагавк" або Patriot займає лічені хвилини. Заміна ж однієї ракети займає до двох років.

Джерело: Bloomberg