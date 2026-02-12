Американське видання Bloomberg пише, що Волл-стріт накрила нова хвиля панічних розпродажів акцій компаній, які можуть постраждати від штучного інтелекту. Інвестори масово скидають цінні папери компаній з управління активами, страхових брокерів та розробників програмного забезпечення після появи нових ШІ-продуктів. Аналітики фіксують різку зміну настроїв на ринку: замість пошуку переможців у сфері ШІ інвестори тепер намагаються уникати будь-яких активів із потенційним ризиком витіснення технологіями.

На Волл-стріт зросли побоювання щодо штучного інтелекту, і вони й далі тиснуть на акції компаній, які ризикують опинитися в невигідному становищі, від невеликих виробників програмного забезпечення до великих компаній з управління активами, пише Bloomberg.

Як зазначає видання, останній розпродаж був спровокований інструментом податкової стратегії, запровадженим маловідомою стартап-компанією Altruist Corp. Сприйнята загроза призвела до падіння акцій Charles Schwab Corp., Raymond James Financial Inc. та LPL Financial Holdings Inc. на 9% і більше за останні два дні, а також позначилася на європейських компаніях.

Для деяких акцій, зауважує Bloomberg, це найглибше падіння від часів кризи на ринку, спричиненої торговельною війною у квітні. Але це був лише найсвіжіший приклад підходу "спочатку продай, потім став запитання", який швидко поширився з появою нових продуктів, створених завдяки сотням мільярдів доларів, вкладених у ШІ. Це посіяло занепокоєння щодо того, як ця технологія може перевернути цілі галузі.

"Кожна компанія, яка має будь-який потенційний ризик витіснення з ринку, без розбору продається", – пояснив портфельний менеджер Gabelli Funds Джон Белтон.

Переможці в галузі штучного інтелекту зростають, акції під ризиком падають

Джерело: Bloomberg. Дані нормалізовано з урахуванням відсоткової зміни станом на 11 лютого 2026 року.

Протягом останніх кількох років прогрес у сфері ШІ був у центрі уваги Волл-стріт, а акції технологічних компаній лідирували. У міру того як зростання цін на акції досягало рекордних рівнів, не вщухали суперечки: чи це бульбашка, яка ось-ось лусне, чи поштовх до буму продуктивності, який перетворить американський корпоративний сектор.

Bloomberg наголошує, що з початку минулого тижня поява низки продуктів на основі штучного інтелекту спричинила кардинальні зміни. Замість того, щоб зосередитися на виборі переможців, інвестори намагаються уникати купівлі акцій компаній, які мають хоч найменший ризик бути витісненими з ринку.

"Я не маю уявлення, що буде далі", – розповів генеральний директор Graniteshares Advisors Вілл Рінд. "Минулого року ми всі вірили в штучний інтелект, але шукали можливості його застосування, – сказав він. – І коли ми продовжуємо відкривати такі можливості застосування, які здаються все більш потужними і переконливими, це призводить до руйнівних змін".

Новий інструмент податкової стратегії від стартапу Altruist негативно вплинув на сектор

Джерело: Bloomberg. Дані нормалізовано з урахуванням відсоткової зміни станом на 31 грудня 2025 року.

Як зазначає видання, вже певний час індустрія програмного забезпечення переживає занепокоєння щодо штучного інтелекту. Минулого тижня це занепокоєння почало поширюватися на інші сектори, коли нові інструменти від Anthropic PBC спричинили значне падіння акцій у секторах програмного забезпечення, фінансових послуг, управління активами та юридичних послуг.

Подібні побоювання вплинули на акції американських страхових брокерів у понеділок після того, як онлайн-ринок Insurify представив новий застосунок, який використовує ChatGPT для порівняння тарифів на автострахування. У вівторок наступною жертвою стали акції компаній з управління активами, які впали через продукт Altruist під назвою Hazel, що допомагає фінансовим консультантам персоналізувати стратегії для клієнтів.

Генеральний директор Altruist Джейсон Венк сказав, що навіть він був здивований масштабами реакції фондового ринку, яка знизила ринкову вартість низки інвестиційних компаній на мільярди доларів. Але він зазначив, що це є сильним сигналом щодо потенціалу його компанії.

"Люди починають розуміти, що архітектура, яку ми використовуємо для створення Hazel, може замінити будь-яку роботу в сфері управління активами", – розповів він в інтерв'ю. За словами Венка, зазвичай такі завдання виконують цілі команди, але ШІ зможе виконувати їх ефективно за 100 доларів на місяць.

Президент і головний виконавчий директор Charles Schwab Рік Вурстер заявив у середу в ефірі Bloomberg Television, що "розчарований і здивований" падінням акцій компанії. За його словами, замість того, щоб побоюватися штучного інтелекту, компанія вже використовує цю технологію для підвищення ефективності роботи своїх фінансових консультантів і розширення можливостей обслуговування клієнтів. "Ринок не розуміє, що ми є природними переможцями в сфері штучного інтелекту завдяки всім нашим перевагам, розмірам, масштабам і даним", – вважає він.

Компанії, що займаються штучним інтелектом, такі як OpenAI та Anthropic, зробили значний прорив у галузі розробки програмного забезпечення, випустивши продукти, які допомагають розробникам оптимізувати процес написання та налагодження коду. Це викликає занепокоєння щодо впливу на виробників традиційного програмного забезпечення. У середу французька компанія-розробник програмного забезпечення Dassault Systemes впала на 22% після того, як опублікувала результати, які, за словами аналітиків JPMorgan Chase & Co., були "гіршими, ніж навіть найпесимістичніші прогнози", що посилило побоювання, що компанія постраждає від конкуренції з боку штучного інтелекту.

Проте, зауважує Bloomberg, залишається багато питань щодо того, як ця технологія буде впроваджуватися в міру просування компаній, що займаються штучним інтелектом, в інші галузі. Наприклад, банківська сфера періодично стикалася з викликами з боку криптовалют, електронних послуг та інших технологій, які зрештою не змогли похитнути її домінуюче становище.

Белтон є одним із тих, хто скептично ставиться до того, як Волл-стріт перейшла від занепокоєння щодо бульбашки штучного інтелекту до побоювань, що він може зруйнувати величезні сегменти економіки. "У кожній галузі будуть переможці та переможені", – зазначив Белтон. Але, додав він, за загальним правилом технологічні зрушення зазвичай відбуваються довше, ніж очікується.

