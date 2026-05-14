Зеленський провів Ставку щодо масованої російської атаки на Україну
14 травня 2026, 16:35
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент дав доручення Генштабу ЗСУ, Повітряним силам та Міністерству оборони щодо захисту неба, зокрема, радарів.
14 травня президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача. За словами глави держави, військові доповіли про захисну операцію від масованої російської атаки на Україну.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Загалом у хвилях масованих атак за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів у нас був 94%. Відсоток збиття ракет – 73%. Ключовий виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об’єктів інфраструктури й наших міст", – розповів Зеленський.
Президент дав доручення Генеральному штабу ЗСУ, Повітряним силам та Міністерству оборони щодо захисту неба, зокрема, радарів. Також Зеленський заслухав інформацію про влучання російських дронів і ракет у різних регіонах. Він додав, що обговорить питання ракет до ППО і антибалістичних систем з українськими дипломатами.
"Це пріоритет номер один, і від достатнього забезпечення наших сил захисту неба залежатиме, зокрема, і оцінка роботи української дипломатії в травні – червні. Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар", – додав глава держави.
Унаслідок останнього російського обстрілу в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них понад 50 – це житлові будинки.