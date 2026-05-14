На Кубі спалахнули масштабні протести через блекаути та дефіцит пального

14 травня 2026, 14:34
Кількість відключень електроенергії зросла - в багатьох районах Гавани світло відсутнє від 20 до 22 годин на добу.

Найбільші з початку енергетичної кризи протести спалахнули в столиці Куби Гавані в середу ввечері, 14 травня. Основна причина – масштабні перебої з електропостачанням на тлі паливної блокади острова з боку США.

Про це повідомляє Reuters.

Сотні кубинців вийшли на вулиці в кількох віддалених районах, вигукуючи гасла "Увімкніть світло!" та "Об'єднаний народ ніколи не буде переможений!" і блокуючи дороги.

Дефіцит і відключення електроенергії різко посилилися із січня, коли президент США Дональд Трамп, який заявив про намір повалити комуністичний уряд Куби, ввів ембарго та пригрозив митами проти будь-якої країни, яка постачає буде пальне.

"Ми почали стукати по каструлях, щоб побачити, чи дадуть нам електроенергію хоча б на три години. Це все, чого ми хочемо. Це не політична проблема", – кажуть місцеві жителі.

У кількох випадках світло відновлювали в районах Гавани, де відбувалися протести, сказано в матеріалі ЗМІ.

На кожному з місць проведення демонстрацій була значна кількість поліції, яка переважно спостерігала за подіями і не втручалась.

Міністр енергетики та гірничої промисловості Куби Вісенте де ла О раніше заявив, що в країні вичерпано запаси дизельного пального та мазуту, а енергосистема перейшла в "критичний" стан.

"У нас зовсім нема мазуту і дизельного пального. У нас нема запасів",  – визнав кубинський чиновник.

Він повідомив, що цього тижня кількість відключень електроенергії зросла – в багатьох районах Гавани світло відсутнє від 20 до 22 годин на добу.

Міністр заявив, що Куба продовжує переговори щодо імпорту палива, попри блокаду, але зазначив, що зростання світових цін на нафту та транспортні послуги унаслідок війни США та Ізраїлю з Іраном ще більше ускладнює ці зусилля. 

Ні Мексика, ні Венесуела, які колись були головними постачальниками нафти на Кубу, не відправляли паливо на острів з моменту указу Трампа про введення мит.

