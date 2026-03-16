Кубу вдруге накрив блекаут на тлі енергетичної кризи після ембарго США – AP

Куба повністю залишилась без електроенергії.

Про це повідомило у понеділок, 16 березня, Міністерство енергетики та гірничодобувної промисловості.

Відомство повідомило про "повне від'єднання" національної електромережі та зазначило, що наразі проводиться розслідування інциденту.

AP пише, що каїна переживає глибоку енергетичну та економічну кризу. Куба звинувачує США в погіршенні ситуації, адже адміністрація президента Дональда Трампа обмежила постачання нафти до країни.

Президент Куби Мігель Діас-Канель 13 береня заявив, що острів не отримував нафти вже понад три місяці і був змушений покладатися на сонячну енергію, природний газ і теплоелектростанції. Внаслідок енергетичної кризи уряд був змушений відкласти операції для десятків тисяч громадян.

Понад тиждень тому на Кубі вже стався масштабний збій, який охопив західну частину острова, залишивши мільйони людей без світла.

Хоча Куба самостійно видобуває 40% нафти та виробляє власну електроенергію, цього виявилося недостатньо для задоволення потреб населення на тлі поступового руйнування енергосистеми країни.

13 березня Діас-Канель підтвердив, що Куба веде переговори з урядом США, оскільки проблеми продовжують загострюватися.

Після захоплення в січні колишнього диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро Трамп заблокував постачання венесуельської нафти до Куби і погрожував накласти мита на країни, які продаватимуть нафту острівній державі.

Протягом останніх тижнів Трамп стверджував, що уряд Куби перебуває на межі краху і шукає можливість укласти угоду зі США. На початку цього тижня він заявив, що держсекретар США Марко Рубіо веде переговори з кубинським керівництвом, та додав, що це може бути "дружнє захоплення Куби, а може й не бути".

13 березня демократи в Сенаті США подали резолюцію, яка має заборонити американському президенту Дональду Трампу застосовувати американські війська проти Куби без дозволу Конгресу.