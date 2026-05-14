Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати США

Американський президент чекає у гості китайського лідера.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно запросив лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року. Публічне запрошення американський лідер оголосив у четвер, 14 травня, під час урочистого державного банкету в Пекіні.

Про це повідомляє NBC News.

Запрошення прозвучало під час офіційного триденного візиту Дональда Трампа до Китаю, який триває з 13 по 15 травня 2026 року. Під час святкового тосту американський президент звернувся до Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань, висловивши захоплення "особливими відносинами".

"Для мене велика честь висловити запрошення вам і мадам Пен відвідати нас у Білому домі цього вересня, 24-го числа. Ми з нетерпінням чекаємо на це", – заявив Трамп.

Під час банкету Трамп також зазначив, що у нього відбулися "надзвичайно позитивні та плідні бесіди й зустрічі". Китайський лідер зазначив, що відносини між США та Китаєм є "найважливішими двосторонніми відносинами у світі".

"Ми маємо забезпечити їх успіх і ніколи не зіпсувати їх", – сказав Сі Цзіньпін, додавши, що країни мають бути партнерами, а не суперниками.

