14 травня 2026, 16:09
Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати США
Американський президент чекає у гості китайського лідера.

Президент Сполучених  Штатів Америки Дональд Трамп офіційно запросив лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року. Публічне запрошення американський лідер оголосив у четвер, 14 травня, під час урочистого державного банкету в Пекіні.

Про це повідомляє NBC News.

Запрошення прозвучало під час офіційного триденного візиту Дональда Трампа до Китаю, який триває з 13 по 15 травня 2026 року. Під час святкового тосту американський президент звернувся до Сі Цзіньпіна та його дружини Пен Ліюань, висловивши захоплення "особливими відносинами". 
 
"Для мене велика честь висловити запрошення вам і мадам Пен відвідати нас у Білому домі цього вересня, 24-го числа. Ми з нетерпінням чекаємо на це", – заявив Трамп.
 
Під час банкету Трамп також зазначив, що у нього відбулися "надзвичайно позитивні та плідні бесіди й зустрічі". Китайський лідер зазначив, що відносини між США та Китаєм є "найважливішими двосторонніми відносинами у світі".
 
"Ми маємо забезпечити їх успіх і ніколи не зіпсувати їх", – сказав Сі Цзіньпін, додавши, що країни мають бути партнерами, а не суперниками.
 

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп у четвер, 14 травня, розпочали дводенний саміт у Пекіні. Сі закликав будувати відносини за принципом "партнери, а не суперники", Трамп у відповідь запевнив, що двосторонні відносини "стануть кращими, ніж будь-коли раніше".

