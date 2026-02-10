Китай тисне, Японія не відступає. Дилема Сі після мандата Такаїчі – Bloomberg

Китай опинився перед складним вибором: продовжувати економічний тиск на Токіо чи шукати шлях до діалогу. Пекін вимагає від нової прем'єр-міністерки Японії відмовитися від заяв про можливий захист Тайваню, проте сильна внутрішня підтримка Такаїчі робить такі поступки політично неможливими. Масштаб її перемоги може як загострити протистояння в короткостроковій перспективі, так і відкрити шлях до поступового потепління відносин у майбутньому.

Перемога прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїчі на виборах ставить китайського лідера Сі Цзіньпіна перед дилемою: налагодити відносини з найпопулярнішим післявоєнним лідером Японії або продовжувати політику замороження відносин із головним союзником США в Азії, пише американське видання Bloomberg.

У неділю Такаїчі перемогла на позачергових виборах, здобувши історичну більшість голосів, що дає їй мандат на більш рішучу зовнішню політику – саме в той момент, коли Китай посилює тиск. З листопада, нагадує видання, після того як вона натякнула в парламенті, що вторгнення Китаю на Тайвань може спонукати Японію розгорнути збройні сили, Пекін запровадив експортний контроль і обмежив туризм, намагаючись змусити її відмовитися від цих заяв.

Bloomberg вважає, що китайському керівництву тепер слід вирішити: продовжувати економічний тиск на Токіо, чи шукати вихід із конфлікту. Такаїчі заявила, що хоче стабільних відносин з Пекіном, але для неї залишається політично неможливим зректися своїх слів, не створивши враження, що вона ставить під загрозу безпеку Японії.

Кілька японських посадовців, які попросили не називати їхніх імен, оскільки йдеться про делікатну тему, висловили сподівання, що Китай не матиме іншого виходу, окрім як знову повернутися до переговорів. Сильна підтримка Такаїчі всередині країни, на їхню думку, означає, що її уряд, імовірно, залишиться при владі найближчі кілька років.

На пресконференції в понеділок Такаїчі заявила, що Японія продовжує контакти з Китаєм на "різних рівнях" і реагуватиме "спокійно та адекватно з точки зору національних інтересів Японії".

Втім, зауважує Bloomberg, китайські чиновники не виявляють жодних ознак готовності до поступок. Речник Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь дав зрозуміти, що Пекін навряд чи поступиться, заявивши на регулярному брифінгу в понеділок, що політика Китаю щодо Японії "не зміниться через жодні вибори". Він знову закликав Такаїчі відкликати свої заяви щодо Тайваню, додавши: "Рішучість китайського народу захищати основні інтереси країни є непохитною".

Китайські аналітики висловили подібну думку: Такаїчі має використати переконливу перемогу, щоб зробити крок до діалогу з Пекіном, а не навпаки.

"Загальна тенденція полягає в тому, що провідні західні країни, включаючи союзників по НАТО, прагнуть поліпшити відносини з Пекіном", – зазначив Генрі Ван Хуяо, засновник дослідницької групи "Центр Китаю та глобалізації" в Пекіні. "Мудрий політик знає, коли слід плисти за течією", – додав він.

Bloomberg підкреслює, що цей розрив у відносинах Китаю та Японії стався в делікатний для Дональда Трампа момент, коли він намагається зберегти крихке торговельне перемир'я з Пекіном, паралельно підтримуючи Токіо, важливого партнера в галузі безпеки та економіки. Підкреслюючи цей баланс, Такаїчі має намір відвідати Білий дім для участі в саміті наступного місяця, за кілька тижнів до того, як Трамп планує здійснити перший майже за десятиліття візит президента США до Китаю.

Після її перемоги Трамп у дописі в Truth Social похвалив підхід Такаїчі "мир через силу", наголосивши на потребі збільшення оборонних витрат союзниками США. Міністр фінансів Скотт Бессент написав на X: "Коли Японія сильна, США сильні в Азії".

Такаїчі вже продемонструвала ознаки більш рішучої позиції щодо Пекіна, наголошує Bloomberg. У відповідь на запитання під час телеінтерв'ю Такаїчі сказала, що вона "працює над створенням відповідних умов" для відвідування храму Ясукуні в Токіо, де вшановують пам'ять полеглих на полі бою японців. Китай вважає цей храм символом японських військових злочинів.

Як зауважує видання, Ліберально-демократична партія Такаїчі також отримала дві третини місць у парламенті, що дає їй можливість ініціювати конституційні зміни. Вона давно виступає за реформу пацифістської конституції, яка була нав'язана США після Другої світової війни і відтоді не змінювалася.

Після повернення Такаїчі на посаду Китай постійно попереджає Японію про небезпеку "мілітаризму". У понеділок деякі впливові китайські блогери висловили занепокоєння щодо сміливості Такаїчі.

"Нам доведеться мати справу з більш небезпечною Японією", – написав старший редактор офіційного інформаційного агентства "Сіньхуа" Ніутанцінь у блозі на платформі WeChat. Він згадав про можливість уряду Такаїчі переглянути Конституцію Японії, збільшити військові видатки, закупити наступальну зброю і навіть змінити свою давню антиядерну позицію.

"Японія має намір стати більш провокаційною в питанні Тайваню", – написав він.

Проте, як свідчить досвід, масштаб перемоги Такаїчі на виборах може сприяти пом'якшенню напруженості в довгостроковій перспективі. Після того, як тодішній лідер Японії Сіндзо Абе повернувся до влади у 2012 році, здобувши переконливу перемогу, а у 2014-му знову переміг на виборах, після напруженості через територіальний спір почалося потепління у відносинах із Пекіном.

Але, зауважує Bloomberg, навіть тоді зближення відбувалося повільно: Сі та Абе зустрілися лише наприкінці 2014 року на полях саміту лідерів АТЕС у Пекіні. Потрібно було кілька років, щоб японські інвестиції в Китай і потік китайських туристів до Японії відновилися, що свідчить: будь-яке потепління у відносинах із Такаїчі може бути тривалим процесом.

Попередні суперечки з Японією також не стосувалися безпосередньо питання суверенітету Тайваню, що може змусити Пекін ще більше посилити тиск. Китай стає все більш нетерпимим до таких порушень своєї головної червоної лінії, побоюючись, що вони підживлять так званих "сепаратистів" на Тайвані.

Китай погіршив дипломатичні відносини з Литвою у 2021 році після того, як ця балтійська країна дозволила Тайваню відкрити де-факто посольство під назвою "Тайвань" замість "Тайбей", як це зазвичай буває в інших країнах. Під час телефонної розмови з Трампом минулого тижня Сі закликав американського лідера "обережно підходити до питання продажу зброї Тайваню", використовуючи незвично конкретні формулювання.

Як розвиватимуться відносини між провідними економіками Азії, залежить від кількох факторів, вважає старший аналітик Eurasia Group і колишній американський дипломат у Китаї та Японії Джеремі Чан. "Китай буде чекати і дивитися, кого Такаїчі призначить до свого кабінету, як пройде її державний візит до Вашингтона і чи виконає вона свої обіцянки щодо посилення оборони Японії проти Китаю", – пояснив він.

