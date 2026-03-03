МВФ перерахував Україні $1,5 млрд у рамках нової програми

Кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки та підтримку макрофінансової стабільності.

Перший транш у межах нової чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду вже надійшов до державного бюджету і буде спрямований на пріоритетні видатки та підтримку макростабільності.

Про це Юлія Свириденко написала у Telegram-каналі.

Україна отримала перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів за новою чотирирічною програмою МВФ у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF).

За словами прем'єрки, загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів. Від початку повномасштабної війни країна залучила 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ.

Свириденко подякувала міжнародним партнерам за довіру та наголосила, що Україна продовжує виконання реформ для збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію.

