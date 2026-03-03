Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Найбільший виробник труб у рф скорочує виробництво

03 березня 2026, 10:07
Найбільший виробник труб у рф скорочує виробництво
Фото: trubamaster.ru
Через слабкий попит на внутрішньому ринку зупинено один цех на Пєрвоуральському новотрубному заводі.

Найбільша російська трубна компанія ТМК призупиняє роботу одного з трубопрокатних цехів на Пєрвоуральському новотрубному заводі на тлі зниження попиту на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У компанії пояснили, що виробничу програму було скориговано через загальну ситуацію в галузі. Йдеться про тимчасове зупинення окремих агрегатів, продукція яких наразі не користується попитом.

Отже, найбільший виробник сталевих труб у росії змушений скорочувати обсяги виробництва через слабку динаміку замовлень.

Раніше ми також писали, що економіку росії буде майже неможливо повернути до норми.

 

РосіяекономікаПервоуральський новотрубний завод

