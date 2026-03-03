Найбільший виробник труб у рф скорочує виробництво
Найбільша російська трубна компанія ТМК призупиняє роботу одного з трубопрокатних цехів на Пєрвоуральському новотрубному заводі на тлі зниження попиту на внутрішньому ринку.
Про це повідомляє The Moscow Times.
У компанії пояснили, що виробничу програму було скориговано через загальну ситуацію в галузі. Йдеться про тимчасове зупинення окремих агрегатів, продукція яких наразі не користується попитом.
Отже, найбільший виробник сталевих труб у росії змушений скорочувати обсяги виробництва через слабку динаміку замовлень.
