Найбільший виробник труб у рф скорочує виробництво

Через слабкий попит на внутрішньому ринку зупинено один цех на Пєрвоуральському новотрубному заводі.

Найбільша російська трубна компанія ТМК призупиняє роботу одного з трубопрокатних цехів на Пєрвоуральському новотрубному заводі на тлі зниження попиту на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У компанії пояснили, що виробничу програму було скориговано через загальну ситуацію в галузі. Йдеться про тимчасове зупинення окремих агрегатів, продукція яких наразі не користується попитом.

Отже, найбільший виробник сталевих труб у росії змушений скорочувати обсяги виробництва через слабку динаміку замовлень.

