Безпілотники вдарили по дипмісії США в Саудівській Аравії

03 березня 2026, 09:48
Безпілотники вдарили по дипмісії США в Саудівській Аравії
Фото: з відкритих джерел
Під час атаки посольство було порожнім, громадян закликали залишатися в укриттях.

У посольстві Сполучених Штатів в Ер-Ріяді пролунали вибухи після атаки двох безпілотників, що спричинило пожежу.

Про це повідомило посольство США. 

Також за повідомленням Міністерства оборони Саудівської Аравії, під час інциденту посольство було порожнім, постраждалих немає.

У своєму офіційному повідомленні посольство США закликало громадян залишатися в укриттях у містах Джидда, Ер-Ріяд та Дахран до завершення оцінки безпеки.

У понеділок, 3 березня, також стало відомо, що іранський дрон атакував готель у Бахрейні, де перебували співробітники Пентагону.

 

США, Саудівська Аравія

