США знищили весь іранський флот в Оманській затоці
Центральне командування Збройних сил США оголосило про знищення всіх 11 іранських військових кораблів та суден, які перебували в Оманській затоці.
Про це CENTCOM повідомило у соцмережі X (Twitter).
Американські військові наголосили, що іранський режим десятиліттями атакував міжнародні судна, а тепер їхній флот у цьому регіоні "дорівнює нулю".
У командуванні підкреслили, що свобода морської навігації залишається основою економічного процвітання США та світу, і Збройні сили США продовжуватимуть її захищати.
Раніше президент Дональд Трамп повідомляв про знищення дев'яти кораблів і удар по штабу іранського флоту.
Міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що операції проти Ірану не приведуть до "нескінченної війни" і спрямовані на знищення ракет, військово-морських сил та іншої інфраструктури безпеки Тегерана.
Раніше Тегеран оголосив про блокаду Ормузької протоки.