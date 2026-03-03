Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США знищили весь іранський флот в Оманській затоці

03 березня 2026, 11:12
США знищили весь іранський флот в Оманській затоці
Фото: Укрінформ
Усі 11 військових кораблів Ірану були ліквідовані.

Центральне командування Збройних сил США оголосило про знищення всіх 11 іранських військових кораблів та суден, які перебували в Оманській затоці.

Про це CENTCOM повідомило у соцмережі X (Twitter)

Американські військові наголосили, що іранський режим десятиліттями атакував міжнародні судна, а тепер їхній флот у цьому регіоні "дорівнює нулю". 

У командуванні підкреслили, що свобода морської навігації залишається основою економічного процвітання США та світу, і Збройні сили США продовжуватимуть її захищати.

Раніше президент Дональд Трамп повідомляв про знищення дев'яти кораблів і удар по штабу іранського флоту. 

Міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що операції проти Ірану не приведуть до "нескінченної війни" і спрямовані на знищення ракет, військово-морських сил та іншої інфраструктури безпеки Тегерана.

Раніше Тегеран оголосив про блокаду Ормузької протоки

 
