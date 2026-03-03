Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція відправляє Кіпру фрегат і системи ППО

03 березня 2026, 12:33
Франція відправляє Кіпру фрегат і системи ППО
Фото: з вільного доступу
Париж надасть ракети, засоби протидії дронам та фрегат після атаки на авіабазу "Акротирі".

Париж направить на Кіпр ракетні комплекси, засоби протидії безпілотникам та фрегат після атаки на британську авіабазу "Акротирі".

Про це інформує суспільний мовник Кіпру RIK. 

Рішення стало результатом телефонної розмови між президентами Нікосом Христодулідісом та Еммануелем Макроном, під час якої Кіпр просив допомоги для посилення безпеки острова.

Крім того, Христодулідіс звернувся до канцлера ФРН Фрідріха Мерца з проханням розгорнути німецький фрегат поблизу Кіпру. Мерц погодився на відправку корабля для підтримки оборонних заходів. 

Це рішення підкреслює тісну координацію союзників ЄС та НАТО у відповідь на загрози безпеці Середземномор'я після атак дронів.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 березня, іранські дрони атакували Кіпр.

 

ФранціяКіпрППО

Останні матеріали

Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється