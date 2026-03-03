Франція відправляє Кіпру фрегат і системи ППО

Париж надасть ракети, засоби протидії дронам та фрегат після атаки на авіабазу "Акротирі".

Париж направить на Кіпр ракетні комплекси, засоби протидії безпілотникам та фрегат після атаки на британську авіабазу "Акротирі".

Про це інформує суспільний мовник Кіпру RIK.

Рішення стало результатом телефонної розмови між президентами Нікосом Христодулідісом та Еммануелем Макроном, під час якої Кіпр просив допомоги для посилення безпеки острова.

Крім того, Христодулідіс звернувся до канцлера ФРН Фрідріха Мерца з проханням розгорнути німецький фрегат поблизу Кіпру. Мерц погодився на відправку корабля для підтримки оборонних заходів.

Це рішення підкреслює тісну координацію союзників ЄС та НАТО у відповідь на загрози безпеці Середземномор'я після атак дронів.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 березня, іранські дрони атакували Кіпр.