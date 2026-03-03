Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Греція затримала шпигуна біля бази США на Криті

03 березня 2026, 13:11
Греція затримала шпигуна біля бази США на Криті
Фото: overseaspropertymall.com
36-річного громадянина Грузії підозрюють у зборі інформації про американський авіаносець.

Поліція Криту затримала 36-річного громадянина Грузії за підозрою у шпигунстві біля військово-морської бази США у затоці Суда. Чоловік прибув із Німеччини 3 лютого та зупинявся в готелі навпроти бази, фотографуючи американський авіаносець "Джеральд Р. Форд".

Про це пише видання Kathimerini.

Затримання відбулося в аеропорту Афін за інформацією грецької розвідки. Влада наразі розслідує можливі зв'язки підозрюваного з Іраном, а також з’ясовує, чи пов’язаний цей епізод із випадком шпигунства на Криті в червні.

Ми також повідомляли, що Греція планує створити систему протидронового захисту для аеропортів

 
