Греція затримала шпигуна біля бази США на Криті
Поліція Криту затримала 36-річного громадянина Грузії за підозрою у шпигунстві біля військово-морської бази США у затоці Суда. Чоловік прибув із Німеччини 3 лютого та зупинявся в готелі навпроти бази, фотографуючи американський авіаносець "Джеральд Р. Форд".
Про це пише видання Kathimerini.
Затримання відбулося в аеропорту Афін за інформацією грецької розвідки. Влада наразі розслідує можливі зв'язки підозрюваного з Іраном, а також з’ясовує, чи пов’язаний цей епізод із випадком шпигунства на Криті в червні.
