Греція збільшила оборонні витрати до понад 3% ВВП

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що громадяни розуміють необхідність збільшення витрат на оборону.

Про це він сказав під час зустрічі лідерів Європейської народної партії в Загребі, передає посиланням на Ekathimerini.

Прибувши на зустріч, він відповів на запитання журналіста щодо витрат Греції на оборону, які становлять приблизно 3% валового внутрішнього продукту.

Міцотакіс зазначив, що Греція традиційно витрачала на оборону більше 2% ВВП, навіть у ті часи, коли більшість європейських країн не досягали цього рівня.

Він сказав, що така політика відображає географічні умови та національні пріоритети Греції, зазначивши, що видатки на оборону зараз зросли до понад 3% ВВП.

Він додав, що громадяни розуміють: щоб Греція залишалася процвітаючою і демократичною країною, вона також повинна бути безпечною, і вони визнають такі видатки необхідними.

Він додав, що суспільство прагне більшої участі грецької оборонної промисловості у видатках на оборону, і зазначив, що уряд рухається в цьому напрямку.

Міцотакіс також зазначив, що завдяки сильній економіці Греція може витрачати 3% ВВП на оборону, продовжуючи знижувати податки для середнього класу та підтримуючи первинний профіцит.

Він сказав, що Греція досягла правильного балансу, додавши, що громадяни визнають і підтримують збільшення витрат на оборону як внесок у стратегічну автономію Європи.