Британія інвестує £400 млн у ракети майбутнього

Країна розроблятиме гіперзвукові та далекобійні ракети у партнерстві з Європою для посилення оборони та стримування.

Велика Британія оголосила про плани витратити понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів на розробку нових ракет далекої дії та гіперзвукової зброї у партнерстві з європейськими союзниками.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Один із ключових проєктів реалізується спільно з Францією та Італією і передбачає створення заміни для крилатої ракети Storm Shadow це системи, яку Велика Британія постачала Україні і яка вже застосовувалася для ударів по цілях на території росії. Нові ракети здатні знищувати стратегічно важливі об'єкти, ворожі кораблі та придушувати системи протиповітряної оборони.

Другий проєкт передбачає співпрацю з Німеччиною для створення комплексу зброї великої дальності, який зможе вражати цілі на відстані понад 2000 км. Для порівняння, Storm Shadow має дальність близько 250 км. Очікується, що нові системи введуть в експлуатацію лише у 2030-х роках.

Міністр оборони Джон Гілі наголосив на важливості високоточної зброї великої дальності, підкресливши вплив війни в Україні на переосмислення оборонних стратегій.

"Разом із Німеччиною, Францією та Італією ми постачатимемо найсучаснішу зброю, яка посилить безпеку Великої Британії та НАТО, підвищить стримування і створить нові гарантії європейської безпеки", – заявив він.

росія наразі має значну перевагу у ракетах великої дальності та безпілотних системах, і Велика Британія намагається її наздогнати. Проте критики зауважують, що прогрес у цій сфері може бути повільним і недостатнім для швидкого подолання розриву в можливостях.