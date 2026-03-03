Британія направляє есмінець до Кіпру після ударів по авіабазі

Корабель має забезпечити безпеку авіабази "Акротирі".

Лондон планує посилити захист авіабази "Акротирі", яка зазнала ударів іранських безпілотників, тому Велика Британія готується відправити військовий корабель до Кіпру для її охорони.

Про це повідомляє газета The Times.

Йдеться про можливе розгортання ракетного есмінця HMS Duncan біля острова. Рішення обговорювали на нараді за участі міністра оборони Джона Гілі та високопоставлених військових.

База "Акротирі" раніше зазнала двох атак іранських дронів. Про інцидент стало відомо 2 березня.

Повідомлення про удари з'явилися після того, як прем'єр-міністр Кір Стармер дозволив США використовувати об'єкт для операцій проти Ірану.

Зранку вівторка стало відомо, що також Франція відправляє Кіпру фрегат і системи ППО.