Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін похвалив Орбана за позицію щодо України

03 березня 2026, 14:05
путін похвалив Орбана за позицію щодо України
Фото: з вільного доступу
У москві заявили, що під час розмови лідери обговорили війну в Україні та ситуацію навколо Ірану.

Лідери рф та Угорщини обговорили ситуацію на Близькому Сході й війну в Україні. У кремлі заявили, що путін похвалив Будапешт за "виважений курс".

У кремлі повідомили про телефонну розмову президента рф владіміром путіним з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

За даними російської сторони, однією з головних тем стало загострення ситуації навколо Ірану та можливі наслідки для світового енергетичного ринку. Також співрозмовники обговорили війну в Україні.

У повідомленні кремля зазначається, що путін відзначив "принципову позицію" угорського керівництва щодо підтримки політико-дипломатичного врегулювання та прагнення проводити "суверенний курс" у міжнародних справах.

Крім того, сторони торкнулися питання громадян Угорщини, мобілізованих до лав ЗСУ та взятих у російський полон.

Також цими днями Угорщина звинуватила Київ у "замаху" на енергетику.

 

РосіяВолодимир ПутінУгорщина

Останні матеріали

Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється