путін похвалив Орбана за позицію щодо України

У москві заявили, що під час розмови лідери обговорили війну в Україні та ситуацію навколо Ірану.

Лідери рф та Угорщини обговорили ситуацію на Близькому Сході й війну в Україні. У кремлі заявили, що путін похвалив Будапешт за "виважений курс".

У кремлі повідомили про телефонну розмову президента рф владіміром путіним з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

За даними російської сторони, однією з головних тем стало загострення ситуації навколо Ірану та можливі наслідки для світового енергетичного ринку. Також співрозмовники обговорили війну в Україні.

У повідомленні кремля зазначається, що путін відзначив "принципову позицію" угорського керівництва щодо підтримки політико-дипломатичного врегулювання та прагнення проводити "суверенний курс" у міжнародних справах.

Крім того, сторони торкнулися питання громадян Угорщини, мобілізованих до лав ЗСУ та взятих у російський полон.

Також цими днями Угорщина звинуватила Київ у "замаху" на енергетику.