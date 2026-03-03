путін похвалив Орбана за позицію щодо України
Лідери рф та Угорщини обговорили ситуацію на Близькому Сході й війну в Україні. У кремлі заявили, що путін похвалив Будапешт за "виважений курс".
У кремлі повідомили про телефонну розмову президента рф владіміром путіним з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
За даними російської сторони, однією з головних тем стало загострення ситуації навколо Ірану та можливі наслідки для світового енергетичного ринку. Також співрозмовники обговорили війну в Україні.
У повідомленні кремля зазначається, що путін відзначив "принципову позицію" угорського керівництва щодо підтримки політико-дипломатичного врегулювання та прагнення проводити "суверенний курс" у міжнародних справах.
Крім того, сторони торкнулися питання громадян Угорщини, мобілізованих до лав ЗСУ та взятих у російський полон.
Також цими днями Угорщина звинуватила Київ у "замаху" на енергетику.