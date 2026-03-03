Європейський газ подорожчав до трирічного максимуму

Ескалація у Перській затоці підштовхнула ціни вище $700 за тисячу кубометрів.

Ціни на газ у Європі різко зросли через загострення ситуації у Перській затоці та ризики перебоїв із постачанням. У вівторок зранку котирування з поставкою "на наступний день" на еталонному хабі Title Transfer Facility (TTF) сягнули $704 за тисячу кубометрів. Для порівняння, напередодні торги завершилися на рівні $531.

Востаннє подібні показники фіксували у січні 2023 року, пише Інтерфакс.

Вартість палива на тлі ескалації на Близькому Сході перевищила $700 за тисячу кубометрів – такого рівня ринок не бачив із початку 2023 року.

Аналітики пов'язують стрибок із ризиками для експорту трубопровідного газу та скрапленого природного газу з країн регіону. Під загрозою можуть опинитися поставки з Катару – одного з найбільших світових експортерів СПГ, а також з ОАЕ та Оману.

Додаткову напругу створила атака на нафтопереробний завод Ras Tanura у Саудівській Аравії, що є найбільшим у регіоні. Також повідомляється про зупинку низки нафтових і газових об'єктів у регіоні, що посилило побоювання щодо стабільності постачань енергоносіїв.

Ще в лютому ринок демонстрував зниження цін у межах очікувань теплішої весняної погоди, однак нова хвиля геополітичної напруги кардинально змінила ситуацію.