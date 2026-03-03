Країни Близького Сходу просять у ЄС системи ППО

Перська затока хоче отримати SAMP/T для захисту від іранських атак.

Країни Близького Сходу звернулися до Італії з проханням надати системи протиповітряної оборони для захисту від можливих атак Ірану.

Про це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто агентству Reuters.

Серед запитів – система SAMP/T, здатна відстежувати та перехоплювати десятки цілей одночасно, включно з балістичними ракетами.

Водночас Італія вже постачає SAMP/T Україні для захисту від атак росії, що робить подальшу передачу обмеженою та "дуже делікатною", зазначив Крозетто.

Міністр додав, що можливості Європи обмежені через поточні потреби та підтримку, надану Україні.

Раніше президент Дональд Трамп заявляв, що США можуть вести бойові дії проти Ірану тривалий час завдяки "майже необмеженим запасам зброї", хоч і вкотре розкритикував Байдена за передачу зброї Україні.