Зеленський озвучив чотири варіанти локації переговорів

03 березня 2026, 13:26
Зеленський озвучив чотири варіанти локації переговорів
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Наступний раунд тристоронніх переговорів може відбутися у Європі, а не в Абу-Дабі, як було заплановано.

За словами Володимира Зеленського, зустріч з американською стороною може відбутися вже 5 або 6 березня. Також український президент висловив побажання, щоб вона відбулася в Європі.

Про це він сказав в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Я б віддав перевагу Женеві або принаймні Європі, оскільки війна відбувається на нашому континенті. Якщо росія хоче нейтрального місця, можна розглядати Австрію, Ватикан або Туреччину", – зазначив глава держави.

Він додав, що Україна сподівається на більшу кількість обмінів полоненими найближчим часом.

Крім того, президент зауважив, що серйозні переговори розпочнуться лише після того, як російська армія почне скорочуватися.

"Ми прагнемо діалогу і миру, водночас зміцнюємо свої сили: виробляємо технічні ресурси та безпілотники, щоб компенсувати нестачу солдатів і диверсифікувати форми ведення війни", – підкреслив Зеленський.

Президент також наголосив, що москва планує мобілізувати 400 тисяч нових солдатів, але втрати її армії майже зрівнялися з поповненням, і вона наближається до кризи.

На початку тижня стало відомо, що переговори можуть перенести з Абу-Дабі

 

