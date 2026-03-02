ЗСУ у лютому повернули більше територій, ніж втратили – Сирський

Він також відзначив рекордні досягнення СОУ та великі втрати ворога за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що в лютому 2026 року Сили оборони відновили контроль над більшою територією, ніж захопили російські загарбники.

Щоденні втрати ворога становили близько 1031 особи.

Про це Сирський написав у Telegram-каналі.

"У лютому 2026 року, вперше з часу Курської наступальної операції, Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник", – заявив Сирський.

За даними аналітиків DeepState, приріст окупованої території в лютому склав 126 км² – удвічі менше, ніж у січні, і найменше з липня 2024 року. Найактивніше просувалися окупанти на Покровському відтинку (32%), далі Слов'янський (23%) і Краматорський (16%).

Разом ці три напрямки забезпечили 39% усіх просувань, хоча складали лише 9% атак. Костянтинівський відтинок – 21%, Сумщина – 7%.

Сирський також повідомив, що загальні втрати російських військ за три зимові місяці становлять близько 92 850 убитими та пораненими.

"Протягом трьох зимових місяців ми ліквідували більше ворожих солдатів, ніж ворог залучив до своїх лав", – додав головнокомандувач.

Він підкреслив, що ЗСУ продовжують активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, посилюють контроль над Куп'янськом і утримують позиції в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

"Ми тримаємо стрій", – резюмував Сирський.

Також сьогодні ЗСУ уразили ключові об'єкти ППО та космічного зв'язку.