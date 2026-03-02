Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський: Конфлікт на Близькому Сході поки не вплинув на постачання зброї Україні (оновлено)

02 березня 2026, 13:31
Зеленський: Конфлікт на Близькому Сході поки не вплинув на постачання зброї Україні (оновлено)
Однак у разі затяжного конфлікту ситуація може змінитися.

Бойові дії на Близькому Сході наразі не вплинули на постачання зброї Україні в межах програми PURL, однак у разі затяжного конфлікту ситуація може змінитися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє "Укрінформ".

За словами глави держави, українська влада уважно стежить за розвитком подій та перебуває в постійному контакті з партнерами.

"Буквально 10 хвилин тому я розмовляв із канцлером Німеччини і також порушував це питання. Поки що від американців і від європейців подібних сигналів не було. Всі розуміють, що для нас відповідна зброя — це наше життя. Поки що програма PURL працює. Я працюю над тим, щоб були транші від наших європейських партнерів. Поки що все іде, як ішло", — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що у разі тривалих бойових дій на Близькому Сході це може вплинути і на забезпечення України озброєнням.

Крім того, президент повідомив, що тристоронню зустріч України, США та росії, заплановану на 5–8 березня, поки не скасовано. Переговори мали відбутися в Абу-Дабі, однак через ескалацію в регіоні місце проведення може змінитися.

"Поки що через ці бойові дії сьогодні ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менш ніхто не скасовував зустріч", — сказав він, додавши, що Україна підтримує проведення цих переговорів.

Раніше речник президента рф Дмитро Пєсков заявив, що москва продовжує цінувати посередницькі зусилля США, але водночас "керуватиметься власними інтересами".

Зеленський також заявив, що Київ не розглядає можливість обміну територій Донбасу на прикордонні райони, захоплені росією. За словами глави держави, не можна порівнювати прикордонні території з Донбасом, оскільки ворогу складно утримувати контроль над прикордонням.

"Коли ми говоримо про прикордонні території, їх утримувати дуже складно ворогу. росіяни чітко розуміють, що вони їх не зможуть утримати і прийде момент, коли ми їх витиснемо. Тому це не подарунок", — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Донбас залишається стратегічною ціллю для росії, і попри певне зменшення апетитів Кремля, Україна не піде на обмін "маленьких територій на кордоні" на частину Донецької області, яку контролює Київ.

Президент також зазначив, що якщо держава-агресор вирішить вийти з переговорного процесу, Україна шукатиме інші шляхи завершення війни.

Окремо Зеленський прокоментував операцію США та Ізраїлю проти Ірану, заявивши, що ці події можуть стати "хорошим сигналом" для президента рф владімір путін.

Глава держави нагадав, що росія вже продемонструвала слабкість як союзник під час подій у Сирії, коли не змогла врятувати режим Башара Асада. На його думку, ситуація повторюється і зараз.

"Вони як союзники — нікчемні", — сказав Зеленський, пояснивши, що всі ресурси російської армії зосереджені на війні проти України.

За словами президента, події навколо Ірану мають стати для кремля нагадуванням про те, чим закінчуються диктатури.

війнаІранзброяБлизький СхідВолодимир Зеленський

