Конфлікт на Близькому Сході спровокував стрибок цін на енергоносії та золото

Світові ринки енергоносіїв і дорогоцінних металів відчули різкий стрибок цін через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

За даними Bloomberg, ціна на нафту Brent підскочила на 13% — до понад $82 за барель, оскільки транспорт через Ормузьку протоку фактично зупинився минулими вихідними на тлі атак Ірану, Ізраїлю та США.

Близько 20% світового обсягу нафти та скрапленого газу щодня переправляють через Ормузьку протоку. Хоча офіційно її не перекривали, судновласники переважно призупинили судноплавство. Через це в Європі ф’ючерси на газ підскочили на 25% — найбільше з серпня 2023 року. Аналітики попереджають: якщо транспортування через протоку буде заблоковане весь місяць, ціни на газ можуть зрости більше ніж удвічі.

Також зросли котирування дорогоцінних металів: золото додало 2,7% — до $5 400 за унцію, срібло — 2,4% ($96 за унцію), платина — 1,7%, паладій — понад 3,1%.

Ескалація на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль розпочали спільні удари по Ірану — Ізраїль назвав операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». Увечері того ж дня стало відомо про загибель верховного лідера Ірану — аятоли Алі Хаменеї.

Відповіддю Ірану стали атаки американських баз у Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ, а також балістичні удари по Ізраїлю. Іранські дрони та ракети влучили в об’єкти інфраструктури й житлові квартали арабських держав, у результаті чого в аеропортах Дубая та Абу-Дабі загинула одна людина, 11 отримали поранення.

Крім того, іранський дрон атакував британську авіабазу "Акротірі" на Кіпрі. Ніхто не постраждав, зафіксовано лише незначні пошкодження. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зазначив, що ракети не були націлені на британські об’єкти, але продемонстрували "невибірковість" іранських ударів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що США можуть використовувати британські бази для атак по складах і пускових установках Ірану. Британія не збирається атакувати Тегеран, проте планує перехоплювати його повітряні цілі та залучати українських і британських експертів для допомоги країнам Перської затоки у захисті від іранських дронів.