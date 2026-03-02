Європейські країни загрожують Ірану у відповідь на удари по союзниках

Німеччина, Франція та Британія пригрозили Ірану долучитися до операції США та Ізраїлю.

Лідери країн Е3 (Німеччини, Франції та Британії) пригрозили Ірану долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить удари по країнах на Близькому Сході, які не причетні до бойових дій.

Спільна заява трьох країн опублікована на сайті уряду Німеччини.

"Лідери Франції, Німеччини та Сполученого Королівства обурені невибірковими та невідповідними ракетними атаками Ірану проти країн регіону, включно з тими, що не брали участі в початкових військових операціях США та Ізраїлю", - йдеться в заяві.

Глави держав наголосили, що "безрозсудні атаки" Ірану спрямовані проти найближчих союзників Європи і загрожують їхнім військовим і цивільному населенню в усьому регіоні.

У зв'язку з цим вони закликають Тегеран негайно припинити атаки, інакше країни Е3 приєднаються до бойових дій.

"Ми вживемо необхідних заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні. Це може включати, за необхідності, застосування співмірних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети і безпілотники за джерелом їхнього ураження", - сказано в публікації.

Резюмуючи лідери додали, що з цього питання вони домовилися співпрацювати зі США та своїми союзниками в регіоні.

Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль)та Епічна лють (США) 28 лютого.