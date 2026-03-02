Найбільший НПЗ Саудівської Аравії закрито після удару іранського дрона

Це може суттєво вплинути на нафтовий ринок загалом.

Нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco у понеділок закрила роботу свого найбільшого нафтопереробного заводу Ras Tanura після того, як його атакував іранський безпілотник.

Про це повідомляють Reuters та Bloomberg із посиланням на джерела.

Згідно з наявною інформацією, рано вранці в понеділок, 2 березня, іранський безпілотник атакував нафтопереробний завод Рас-Танура, що спричинило невелику пожежу на об'єкті. Загорання локалізували, однак завод припинив роботу. Джерела кажуть, що закриття було запобіжним заходом, а ситуація знаходиться під контролем. Компанія наразі оцінює збитки.

Нафтопереробний завод Рас-Танура є одним із найбільших у Саудівській Аравії та може переробляти 550 000 барелів сирої нафти на день.

Bloomberg зазначає, що атака на важливу енергетичну інфраструктуру регіону - це кошмарний сценарій для нафтових ринків, оскільки морське сполучення через Ормузьку протоку практично зупинилося ще в суботу.

На Близькому Сході третій день триває протистояння Ірану з одного боку та США і Ізраїлю з іншого.

Загалом Іран атакував щонайменше 11 країн регіону сотнями дронів і ракет. Під атаку потрапили ОАЕ, Ізраїль та Катар, Бахрейн, Кіпр, Оман, Ірак, Йорданія, Кувейт та Сирія. Саудівська Аравія до конфлікту залучена не була, однак ще в суботу засудила іранські атаки на ОАЕ, Бахрейн, Катар, Кувейт та Йордан та заявила, що готова надати у розпорядження усі свої можливості для «будь-яких заходів», які можуть вжити у відповідь на атаки Ірану.