Український чат-бот переконує російських солдатів здатися – The Telegraph

У Куп'янську українські військові провели спеціальну операцію, під час якої взяли в полон трьох російських солдатів.

Як пише видання The Telegraph, метою операції не було знищення ворога, а надання росіянам можливості здатися в полон та уникнути смерті.

російські військові сигналізували про бажання здатися за допомогою українського додатку, створеного спеціально для цього. За час війни через додаток у полон здалися вже 460 солдатів рф.

Принцип роботи системи простий: росіяни встановлюють контакт через чат-бот у Telegram, де отримують інструкції від представника української команди. Далі ЗСУ перевіряють особи та планують безпечну евакуацію з району бойових дій.

Під час останньої операції солдати ЗСУ евакуювали трьох російських військових, які провели п’ять місяців у багатоповерховій будівлі в пастці. Для проникнення в місто окупанти використовували старий газопровід під річкою Оскол та електросамокати на останньому етапі маршруту.

"Нам не забезпечили ротацію та постачання, навіть простий зарядний пристрій. Тому ми вирішили здатися, бо інакше загинули б", — розповіли ті, хто здалися в полон.

Представник Координаційного штабу з військовополонених Тамара Курушкіна повідомила, що солдати дізнаються про додаток через листівки, дрони, онлайн-рекламу та родичів.

Видання також відзначає випадки, коли росіяни, які здалися, допомагали рятувати поранених українських військових, демонструючи, що додаток працює в обох напрямках — для збереження життя на війні.