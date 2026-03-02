Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індія може знову збільшити закупівлі російської нафти – Bloomberg

02 березня 2026, 13:21
Фото: з вільного доступу
Індія реагує на нафтову кризу через Іран.

Індія терміново розробляє альтернативні сценарії постачання енергоносіїв через кризу довкола Ірану, яка фактично паралізувала перевезення через Ормузьку протоку — ключовий маршрут для імпорту нафти країною.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

У вихідні представники індійських нафтопереробних компаній та урядовці провели спеціальну зустріч для напрацювання резервних рішень. За даними аналітичної компанії Kpler, через Ормузьку протоку щодня проходить 2,5–2,7 мільйона барелів нафти, призначеної для Індії. Крім того, майже дві третини імпорту зрідженого природного газу та близько 95% поставок зрідженого нафтового газу країна отримує з Близького Сходу — переважно цим же маршрутом.

Серед варіантів, які розглядає Нью-Делі, — використання російських партій нафти, що наразі перебувають поблизу індійського узбережжя. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Індія стала найбільшим покупцем морської російської нафти, однак останнім часом поступово скорочує закупівлі під тиском США. У лютому імпорт з рф знизився до трохи більше ніж 1 мільйон барелів на добу — це найнижчий показник із вересня 2022 року та приблизно вдвічі менше від пікових обсягів.

Частково скорочення компенсували поставками з Близького Сходу, однак нинішня ситуація ставить під загрозу й цей напрямок. Уряд повідомляє, що стратегічних і комерційних запасів нафти Індії вистачить приблизно на два тижні. Паралельно Міністерство закордонних справ отримало доручення шукати дипломатичні можливості у Вашингтоні для пом’якшення ризиків.

У разі затяжної кризи уряд може вдатися до обмеження експорту нафтопродуктів, щоб гарантувати достатні обсяги для внутрішнього ринку. Серед можливих заходів — пріоритетне забезпечення домогосподарств газом та переведення частини промислових споживачів на альтернативні види палива.

Крім того, влада може звернутися до приватної компанії Reliance Industries із вимогою перенаправити більше палива на внутрішній ринок, тоді як інші переробники переглядатимуть виробничі плани для збільшення випуску зрідженого нафтового газу.

