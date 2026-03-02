В Ірані заявили про сотні загиблих після ударів США та Ізраїлю

В Ірані підтвердили сотні загиблих.

Іранське товариство Червоного Півмісяця (IRCS) повідомило 2 березня, що щонайменше 555 людей загинули в Ірані внаслідок американо-ізраїльських атак у 131 місті.

Про це пише The Guardian.

"За даними IRCS, понад 100 тисяч рятувальників по всій країні перебувають у повній бойовій готовності, додавши, що мережа з приблизно чотирьох мільйонів волонтерів перебуває в режимі очікування, щоб надавати гуманітарні послуги та психосоціальну підтримку постраждалим", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув внаслідок авіаударів Ізраїлю та США. Напад, за даними урядовців, стався зранку 28 лютого у резиденції Верховного лідера.