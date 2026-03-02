Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Ірані заявили про сотні загиблих після ударів США та Ізраїлю

02 березня 2026, 14:41
В Ірані заявили про сотні загиблих після ударів США та Ізраїлю
Фото: DW
В Ірані підтвердили сотні загиблих.

Іранське товариство Червоного Півмісяця (IRCS) повідомило 2 березня, що щонайменше 555 людей загинули в Ірані внаслідок американо-ізраїльських атак у 131 місті.

Про це пише The Guardian.

"За даними IRCS, понад 100 тисяч рятувальників по всій країні перебувають у повній бойовій готовності, додавши, що мережа з приблизно чотирьох мільйонів волонтерів перебуває в режимі очікування, щоб надавати гуманітарні послуги та психосоціальну підтримку постраждалим", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув внаслідок авіаударів Ізраїлю та США. Напад, за даними урядовців, стався зранку 28 лютого у резиденції Верховного лідера.

СШАІзраїльІранзагиблі

Останні матеріали

Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 19:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється