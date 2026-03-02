Київ запропонував Фіцо конкретні дати для візиту

Після телефонної розмови Зеленський запропонував Роберту Фіцо приїхати 6 або 9 березня.

Офіс президента України запропонував прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит до України 6 або 9 березня для обговорення актуальних двосторонніх питань.

Про це оголосили в Офісі президента.

Відповідні дати були передані словацькій стороні після телефонної розмови Фіцо з Володимиром Зеленським. Наразі підтвердження щодо обраної дати не надійшло.

Під час розмови 27 лютого сторони обговорили ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба", у зупинці якого Словаччина та Угорщина звинувачують Україну. Зеленський запросив словацького прем'єра приїхати до України для предметного обговорення.

Водночас Фіцо після переговорів заявив, що прийняв запрошення, однак запропонував провести зустріч на території однієї з країн ЄС. Також він висловив невдоволення через нібито відмову допустити до України слідчу групу для перевірки стану нафтопроводу.

Також раніше Фіцо розповів про переговори із Зеленським.