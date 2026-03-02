Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Київ запропонував Фіцо конкретні дати для візиту

02 березня 2026, 16:01
Київ запропонував Фіцо конкретні дати для візиту
Фото: news.yahoo.com
Після телефонної розмови Зеленський запропонував Роберту Фіцо приїхати 6 або 9 березня.

Офіс президента України запропонував прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит до України 6 або 9 березня для обговорення актуальних двосторонніх питань.

Про це оголосили в Офісі президента. 

Відповідні дати були передані словацькій стороні після телефонної розмови Фіцо з Володимиром Зеленським. Наразі підтвердження щодо обраної дати не надійшло.

Під час розмови 27 лютого сторони обговорили ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба", у зупинці якого Словаччина та Угорщина звинувачують Україну. Зеленський запросив словацького прем'єра приїхати до України для предметного обговорення.

Водночас Фіцо після переговорів заявив, що прийняв запрошення, однак запропонував провести зустріч на території однієї з країн ЄС. Також він висловив невдоволення через нібито відмову допустити до України слідчу групу для перевірки стану нафтопроводу.

Також раніше Фіцо розповів про переговори із Зеленським.

 
СловаччинаРоберт Фіцо

Останні матеріали

Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 19:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється