ППО Кувейту помилково збила три винищувачі США

Під час бойових дій кувейтські системи ППО уразили три американські F-15E Strike Eagle.

Усі шість членів екіпажів катапультувалися та перебувають у стабільному стані.

Про інцидент 2 березня повідомило Центральне Командування Збройних сил США.

За даними американських військових, літаки виконували завдання з підтримки операції "Епічна лють", коли в умовах масованих атак із застосуванням іранських літаків, балістичних ракет і безпілотників були уражені кувейтськими системами ППО.

У CENTCOM наголосили, що всі шість військовослужбовців успішно катапультувалися, були оперативно евакуйовані та отримують необхідну допомогу.

"Кувейт визнав цей інцидент. Ми вдячні кувейтським силам оборони за їхні зусилля та підтримку в операції, що триває. Причини події з'ясовуються. Додаткова інформація буде оприлюднена після завершення розслідування", - йдеться в заяві командування.

Раніше Міністерство оборони Кувейту повідомляло про падіння кількох американських військових літаків у повітряному просторі країни. У соціальних мережах також з'явилися відеозаписи падіння одного з винищувачів.

У понеділок зранку ми писали, що у Кувейті розбився американський винищувач F-15.