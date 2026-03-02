Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Переговори можуть перенести з Абу-Дабі – Зеленський

02 березня 2026, 15:04
Переговори можуть перенести з Абу-Дабі – Зеленський
Абу-Дабі. Фото: arabnews.com
Зустріч Україна - США - рф, запланована в Абу-Дабі, може відбутися в іншій країні через безпекові ризики.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч за участі України, США та росії попередньо планувалася на 5–6 березня в Абу-Дабі. Водночас через безпекову ситуацію українська сторона поки не може остаточно підтвердити місце проведення перемовин.

Про це глава держави заявив 2 березня, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами президента, зустріч орієнтовно мала відбутися в період із 5 до 8 березня, однак через активні бойові дії та ризики безпеці наразі немає впевненості, що перемовини пройдуть саме в столиці ОАЕ.

"Зустріч планувалася в Абу-Дабі. Поки що через ці бойові дії ми не можемо підтвердити, що вона відбудеться саме там. Але її ніхто не скасовував. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива. Ми підтримуємо її проведення", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що у разі ускладнень із проведенням переговорів в ОАЕ розглядаються альтернативні майданчики, які вже використовувалися раніше.

Серед можливих варіантів – Туреччина та Швейцарія, де раніше вже проходили міжнародні консультації.

"Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то у нас є Туреччина, є Швейцарія – майданчики, які вже працювали і давали можливість усім зустрічатися. Ми будемо підтримувати будь-який із цих трьох варіантів. Чекаємо відповіді від партнерів", – додав глава держави.

Нагадаємо, цієї суботи США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран завдає ударів по союзниках Вашингтона, серед яких і Об'єднані Арабські Емірати. 

Зокрема, повідомлялося про атаки безпілотників і ракетні удари в Абу-Дабі.

РосіяУкраїнапереговори

Останні матеріали

Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 19:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється