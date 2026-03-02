Переговори можуть перенести з Абу-Дабі – Зеленський

Зустріч Україна - США - рф, запланована в Абу-Дабі, може відбутися в іншій країні через безпекові ризики.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч за участі України, США та росії попередньо планувалася на 5–6 березня в Абу-Дабі. Водночас через безпекову ситуацію українська сторона поки не може остаточно підтвердити місце проведення перемовин.

Про це глава держави заявив 2 березня, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами президента, зустріч орієнтовно мала відбутися в період із 5 до 8 березня, однак через активні бойові дії та ризики безпеці наразі немає впевненості, що перемовини пройдуть саме в столиці ОАЕ.

"Зустріч планувалася в Абу-Дабі. Поки що через ці бойові дії ми не можемо підтвердити, що вона відбудеться саме там. Але її ніхто не скасовував. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива. Ми підтримуємо її проведення", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що у разі ускладнень із проведенням переговорів в ОАЕ розглядаються альтернативні майданчики, які вже використовувалися раніше.

Серед можливих варіантів – Туреччина та Швейцарія, де раніше вже проходили міжнародні консультації.

"Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то у нас є Туреччина, є Швейцарія – майданчики, які вже працювали і давали можливість усім зустрічатися. Ми будемо підтримувати будь-який із цих трьох варіантів. Чекаємо відповіді від партнерів", – додав глава держави.

Нагадаємо, цієї суботи США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран завдає ударів по союзниках Вашингтона, серед яких і Об'єднані Арабські Емірати.

Зокрема, повідомлялося про атаки безпілотників і ракетні удари в Абу-Дабі.