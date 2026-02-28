Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дві ночі поспіль Кримський міст тимчасово перекривали

28 лютого 2026, 17:44
Фото: most.life
Російські окупанти знову обмежили рух автотранспорту Кримським мостом, відновивши проїзд лише рано-вранці 28 лютого.

У ніч на 28 лютого російські окупанти вдруге за два дні тимчасово перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. 

Про це пишуть російські Telegram-канали. 

У повідомленні наголошується, що тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Рух було відновлено о 5:36 ранку 28 лютого.

Нагадаємо, перше перекриття мосту сталося близько опівночі 27 лютого.

Крім того, зранку ми повідомляли, що була пожежа на НПЗ у Краснодарському краї, а  влада рф говорить про дрони

 
РосіяКримвійнакримський міст

