У Дубаї та Абу-Дабі закрили аеропорти через ракетну атаку

28 лютого 2026, 15:46
У Дубаї та Абу-Дабі закрили аеропорти через ракетну атаку
Фото: rian.com.ua
В ОАЕ заявили про обстріл балістичними ракетами.

Сьогодні, 28 лютого, в Дубаї та Абу-Дабі пролунали вибухи на тлі ескалації після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що країна зазнала атаки із застосуванням іранських балістичних ракет. 

Про це повідомило Міністерство оборони ОАЕ.

За даними відомства, системи протиповітряної оборони перехопили низку цілей, однак унаслідок падіння уламків загинула одна людина - громадянин однієї з країн Азії. Влада запевняє, що безпекова ситуація в державі залишається стабільною.

У соцмережах жителі повідомляли про гучні вибухи в обох містах. На тлі загострення авіакомпанії почали скасовувати рейси: за інформацією Reuters, Lufthansa призупинила польоти до Дубая та назад у суботу й неділю, а Wizz Air оголосила про зупинку рейсів до Ізраїлю, Дубая, Абу-Дабі та Аммана до 7 березня. 

Посольство США в ОАЕ рекомендувало співробітникам дипмісій в Абу-Дабі та Дубаї залишатися в укриттях і закликало американських громадян зробити те саме до подальших повідомлень. Також надходять повідомлення про вибухи в Бахрейні та Катарі, де розташовані американські військові бази.

Ескалація відбулася після того, як 28 лютого Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, а президент США Дональд Трамп підтвердив початок «великомасштабних бойових дій». За даними ЗМІ, серед цілей атак були об’єкти іранської військової інфраструктури. У відповідь Іран здійснив пуски балістичних ракет по Ізраїлю. Ізраїль назвав операцію "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".

Нагадаємо, зранку Ізраїль атакував Іран і Ліван.

 
