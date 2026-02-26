Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія завдала комбінованого удару по Україні: вибухи в Києві, Харкові та Запоріжжі

26 лютого 2026, 08:09
росія завдала комбінованого удару по Україні: вибухи в Києві, Харкові та Запоріжжі
Фото: ДСНС України / Telegram
Постраждали житлові будинки й інфраструктура.

російські війська уночі 26 лютого запустили по Україні ударні безпілотники типу Shahed та балістичні ракети. У низці міст прогриміли вибухи, є постраждалі.

Зокрема, під комбінованою атакою опинилися Київ і Харків, де перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах. У населених пунктах працює протиповітряна оборона, яка збиває ворожі цілі.

За інформацією моніторингових пабліків, по столиці війська рф запустили щонайменше три балістичні ракети. Згодом у КМВА зазначили, що у Печерському районі сталася пожежа у двоповерховому приватному будинку. А в Дарницькому районі росіяни пошкодили дев'ятиповерхівку.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в обласному центрі внаслідок російської атаки постраждали 7 людей, пошкоджений приватний будинок, багатоповерхівка, два торговельні центри, зокрема гіпермаркет "Епіцентр".

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що після влучань двох балістичних ракет та групи "Шахедів" пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвані дроти контактних мереж, перебитий газопровід. Один з ударів прийшовся по Центральному парку. У Салтівському районі ворожим ударом зруйновано приватний житловий будинок. На місці пожежа та завали. Наразі відомо про 14 постраждалих.

